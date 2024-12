Sergio Friscia è un uomo dalle mille capacità: autore, attore, speaker, conduttore e chi più ne ha più ne metta. La sua passione? Il mondo dello spettacolo, universo in cui si destreggia al meglio tra programmi di ogni genere. In questo periodo lo vediamo in pole position a Striscia La Notizia, dove ogni sera entra nelle case degli italiani. Palermitano di origini, ottiene il diploma presso il liceo Linguistico, per poi lasciare la sua Sicilia e trasferirsi nella Capitale, dove inizia a lavorare per farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Sergio Friscia chi è? Da Ciao Darwin ai ruoli drammatici in tv/ "Da sempre contro le etichette ma..."

Inizialmente inizia a fare l’animatore, per poi negli anni Novanta apparire in televisione. Dapprima come comico, poi come conduttore e autore, Sergio Friscia diventa in breve tempo uno dei personaggi più amati e apprezzati, soprattutto dopo le sue imitazioni di Beppe Grillo. Il vero successo arriva però nel 2013, anno in cui il conduttore inizia a specializzarsi anche nelle imitazioni di altri personaggi come Piero Pelù e Giuliano Sangiorgi. Poco tempo dopo, inizia a condurre insieme ad Alessia Ventura e Amadeus Mezzogiorno in famiglia. Tre anni dopo entra nel cast di Domenica In affiancato da Paola Perego.

Sergio Friscia, la speranza di tornare a vivere a Palermo e la sua casa a Roma

Insomma, Sergio Friscia è un uomo dai mille talenti, al quale dal 2021 è stata affidata anche la conduzione di Striscia La Notizia con il partner collega Roberto Lipari, in sostituzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Un esperienza poi continuata anche negli anni successivi. Purtroppo, come accade per molti attori, la sua vita privata rimane un grande mistero. Sergio Friscia non si è mai sbilanciato su quella che è la sua fidanzata o moglie, e non si sa nulla sulle sue storie d’amore precedenti.

Trapelano, però, informazioni su dove vive Sergio Friscia. Al programma “Buttanissima” ha svelato di vivere a Roma in affitto. Nella Capitale ha deciso di non comprare una casa. Il motivo? Nel profondo del suo cuore spera ancora di tornare a Palermo, città che ama e città in cui è nato. Sergio è molto attivo anche sui suoi profili social, e da comico quale è, spesso fa ridere i suoi fan con alcuni post esilaranti. Emblematico quello degli Auguri di Buon Natale, dove: ha pubblicato un immagine con scritto: “Evitate i messaggi di auguri di Buone Feste perchè non me ne frega una beata m****a di ste feste, grazie comunque del pensiero“.