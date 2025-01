La scossa di terremoto oggi principale non ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata nelle Marche. L’Ingv riferisce infatti di un evento tellurico avvenuto a quattro chilometri a nord est di Serrapetrona, in provincia di Macerata, di due punto zero gradi, sisma localizzato stamane alle ore 5:21. Continuiamo con l’evento sismico che è stato segnalato la scorsa notte nella regione Liguria. In provincia di Savona si è verificato un evento sismico poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 34 minuti, a due chilometri a nord est di Piana Crixia, appunto nel savonese.

La scossa è stata leggera, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, individuata vicino alle località di Merana e Spigno Monferrato, nonché a 25 chilometri da Savona e a 45 dalla cittadina piemontese di Asti. In queste ore sono tornati a tremare anche i Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto oggi in linea comunque con i dati degli ultimi mesi, decisamente leggera.

TERREMOTO OGGI, LIEVE SCOSSA AI CAMPI FLEGREI

Il sisma ha avuto infatti una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter alle ore 5:53 odierne, come al solito, chiaramente avvertita dalla popolazione nonostante la scarsa potenza. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri di Pozzuoli nonché a 12 da Marano e a 14 da Napoli, e non ha causato alcun problema, solo un po’ di spavento.

L’ultima scossa di terremoto oggi che vogliamo segnalarvi su questa pagina è quella segnalata dall’Ingv fra la Svizzera e la Francia, un sisma che è stato comunque lieve, avendo avuto una magnitudo di due punto zero gradi sulla scala Richter, localizzato stamane alle ore 5:11. Ovviamente non sono stati segnalati dei danni ne tanto meno dei feriti, ed è molto probabile che quasi nessuno abbia avvertito il sisma visto che scosse di questa magnitudo (al di là di quello che vi diciamo sempre per i Campi Flegrei), non danno alcun effetto.

