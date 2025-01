Chi è Silvia De Ieso, l’ex moglie di Alessandro Canino

Alessandro Canino è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 15 gennaio 2025. Il cantante che è diventato famoso con il brano “Brutta” si racconterà nel salotto di Caterina Balivo svelando anche dettagli inediti della sua vita. Molto discreto e riservato pubblicando sui social solo contenuti professionali o al massimo con la figlia Guya, Alessandro Canino è stato sposato con Silvia De Ieso. Il matrimonio tra i due è poi finito, ma entrambi hanno coronato quell’amore con la nascita della figlia Guya che ha ereditato dal padre la passione per la musica e con la quale collabora spesso.

Compagno di Giovanni Ciacci, chi è?/ Massimo riserbo dopo la separazione con il fidanzato Damiano Alotta

Il matrimonio tra i due, poi, è finito nel 2018 e, dopo un periodo, il cantante ha ritrovato l’amore accanto a Nancy Pilch. Ad oggi, tuttavia, non si sa se la storia con Nancy vada avanti o se sia finita, ma nel salotto della Balivo potrebbe raccontare qualcosa in più.

Alessandro Canino: la figlia Guya è il suo unico amore?

Innamorato della figlia Guya, Alessandro Canino ama trascorrere con lei il suo tempo e dedicarsi insieme alla musica che entrambi hanno scelto come lavoro. Sul proprio profilo social, infatti, il cantante pubblica spesso contenuti insieme a Guya. “Una serata incredibile, un amore grandissimo, quello che un padre e una figlia hanno per tutta la vita“, si legge nella didascalia che accompagna una foto scattata in una serata.

Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena: il figlio Gionata/ “Ho trovato l’uomo della mia vita…”

Guya, dunque, è l’unico amore della vita di Canino? Una domanda a cui è davvero difficile rispondere non essendoci molte informazioni sulla sua vita privata. Caterina Balivo riuscirà ad indagare scoprendo qualche dettagli in più della vita sentimentale del suo ospite?