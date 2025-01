ANCHE OGGI TORNA IL SIMBOLOTTO DOPO IL LOTTO

Dopo il primissimo appuntamento dello scorso martedì 28 gennaio, ovviamente con l’arrivo di un questo giovedì non possiamo che accogliere nelle nostre vite un nuovo sorteggio del Simbolotto che alle ore 20 – come sempre dopo il Lotto – ci consegnerà una combinazione formata da una “manita” di simbolotti che si prenderà a breve la scena; ma intanto ricordiamo come si partecipa all’appuntamento con la fortuna, a patto che la dea bendata decida effettivamente di presentarsi al vostro cospetto.

Partiamo dal calendario delle ruote, che prevede Bari per gennaio: effettuando una giocata al Lotto su questa ruota, ottenete anche una combinazione di numeri e simboli con cui giocare al gioco abbinato. Non dovrete aggiungere alcun importo né fare una scelta a livello di simbolotti, perché la giocata ha due caratteristiche fondamentali: è gratuita e automatica. Al termine dell’estrazione del Lotto, scopriremo dunque la combinazione fortunata e capirete se corrisponde a quella che vi ritrovate sotto gli occhi.

I PREMI E LE POSSIBILI VINCITE

Cerchiamo ora di capire quanto invece si può vincere grazie a questo gioco, del resto non si partecipa all’appuntamento con la fortuna solo per divertimento. Non possiamo fornirvi uno schema unico di premi, perché non esiste per il Simbolotto, essendo legato all’importo speso per la giocata al Lotto.

Proviamo a illustrarvi una sorta di schema di riferimento per quanto riguarda le possibili vincite, tenendo conto di una giocata di un euro al Lotto: indovinando tutta la combinazione, il premio è di 10mila euro. Invece, è di 50 euro con il 4, scende a 5 euro per il 3, infine un solo euro va al 2.

Una volta verificato l’importo dell’eventuale vincita, dovrete occuparvi della riscossione del premio, quindi in base a quanto avete vinto, ci sarà da procedere con il pagamento della vincita in grado di cambiarvi la vita o consentirvi di realizzare un desiderio che pensavate di non poter concretizzare e che avevate conservato gelosamente nel cassetto.

GLI ALTRI NUMERI DEL SIMBOLOTTO

Passando ora al tema delle statistiche che in qualche modo potrebbero tornarvi utili per la vostre scommesse del Simbolotto, nell’addentrarci alla scoperta dei simbolotti fortunati e sfortunati non possiamo che indicarvi fin da subito che tra i ritardatari la posizione d’onore (o disonore, a seconda di come vogliate vederla) è occupata dalla Culla associata al numero 9 che abbiamo visto per l’ultima volta esattamente 30 giorni fa; mentre al secondo e terzo posto – rispettivamente comparsi il 21 e il 24 dicembre – troviamo il Maiale-4 e la Prigione-44.

Al terzo troviamo poi ancora la Mano (che viaggia associata al numero 5) che è stata estratta l’ultimissima volta poco più di un mese fa – precisamente 32 giorni – con i Fagioli-10 a chiudere la top 5 con l’ultima apparizione che risale allo scorso 30 dicembre.