Si è ormai quasi conclusa un’altra settimana di gennaio, ma prima di potercela lasciare veramente e definitivamente alle spalle – soprattutto dal punto di vista lavorativo, ma non è certamente di questo che vogliamo parlarvi tra queste righe – non possiamo che dedicarci ancora una volta a concorsi ed estrazioni che oggi ci regaleranno un nuovo appuntamento con il Simbolotto: se non lo conosceste – e a breve lo approfondiremo ulteriormente – sappiate che si tratta di un ‘mini’ concorso aggiuntivo che è stato ideato per dare una seconda opportunità di vincita a chiunque dedicherà un paio di euro per una scommessa nel Lotto; con premi che nel Simbolotto sono del tutto unici e scollegati a quell’altro concorso.

Il principale collegamento tra Lotto e Simbolotto – però – sta nel fatto che per partecipare a questa estrazione dovrete obbligatoriamente partecipare anche all’altra: l’unica modalità di gioco accettata – infatti – è quella che parte proprio dal Lotto chiedendovi di scegliere una vostra qualsiasi combinazione di numeri (che dovranno sempre essere inclusi tra un minimo di 1 ed un massimo di 10) che dovrete – anche questo obbligatoriamente – giocare sulla ruota di Bari; fermo restando che in ogni caso se lo desiderate potete anche piazzarne più di una optando anche per le altre ruote.

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Una volta che avrete giocato la vostra combinazione – lo ripetiamo e ricordiamo – sulla ruota di Bari del Lotto il sistema vi chiederà se vorrete partecipare in modo del tutto gratuito (esclusa la puntata lottifera, che può essere anche di un solo euro) anche all’estrazione del Simbolotto: nel caso in cui rispondiate positivamente quando otterrete la vostra schedina troverete stampati in calce anche cinque simboli ed altrettanti numeri ad essi associati che saranno quelli che dovrete confrontare – ovviamente dopo il sorteggio serale – con la cinquina che troverete tra qualche ore pubblicata in questo stesso articolo!