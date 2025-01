Visto che siamo ormai arrivati anche in quest’ultima settimana dell’ormai praticamente concluso gennaio 2025 al cospetto dell’ennesimo giovedì – precisamente il giorno 30 – possiamo finalmente tornare a tenere le dita incrociate per i nuovissimi appuntamento con le estrazioni associate al Lotto che anche oggi includeranno (come sempre!) pure il 10eLotto e il Superenalotto: l’attesa – purtroppo – è ancora lunga perché per scoprire i numeri vincenti dovremo necessariamente attendere almeno fino alle ore 20 che catalizzeranno la nostra attenzione sulle sale estrattive; ma ovviamente nel frattempo dal conto vostro – cari aspiranti milionari – potrete ancora affrettarvi per piazzare le vostre ultimissime puntate potenzialmente fortunate!

Per ingannare questa (per certi versi estenuante) attesa, possiamo dirvi che lo scorso martedì 28 gennaio 2025 la regione in assoluto più fortunata tra Lotto e 10eLotto è stata la Puglia che nel primo dei due concorsi ha assegnato la bellezza di oltre 72mila euro – tra i quali anche il premio più alto della giornata, dal valore di più di 36mila euro, un altro da 22mila e un ultimo da 14mila – e nel secondo altri 63mila – con una doppietta da 21mila, un terzo bottino da 15mila e un quarto da 6mila -; seppur nel concorso 10elottifero il premio più alto era da 50mila euro ed è stato vinto in quel di Modena.

Superenalotto n. 17 del 30/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione 10eLotto n° 17 del 30/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 17 del 30/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

CON 65,8 MILIONI DI EURO IN PALIO, SI FA SEMPRE PIÙ INTERESSANTE LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Dal conto suo – similmente – anche il Superenalotto non si è fatto mancare qualche interessantissimo premio tra i quali ci teniamo a segnalarvene in particolare quattro identici (ovviamente i più alti della giornata!) che valevano più di 44mila euro l’uno, il tutto in una giornata che complessivamente ne ha distribuiti quasi 4 milioni – mancati solamente per appena poco più di 56mila euro -; ma (e questo sicuramente vi interesserà di più!) è rimasto ancora una volta perfettamente integro quel milionario jackpot che rende partecipatissimo ed unico nel suo genere questo gioco basato sui sei numeri vincenti, volato oggi fino alla soglia dei 65,8 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA E LA MONETA DA 5 EURO DEDICATA A RENATO ZERO

Visto che di premi ed euro vi abbiamo parlato fino a questo momento, la Smorfia Napoletana ha deciso di accodarsi a questo argomento scegliendo come notizia odierna per suggerirvi i suoi numeri per Superenalotto la recente emissione (ovviamente simbolica!) della moneta dal valore di 5 euro dedicata all’amatissimo Renato Zero: tra i numeri i primi a saltare all’occhio dal vocabolario della Smorfia sono il 28, il 2 e il 62 associati – rispettivamente – alle parole ‘moneta’, ‘moneta rara’ ed ‘euro’; mente tra le tante possibilità vi segnaliamo anche il 5 per il valore effettivo della moneta, la coppia 19-33 per le parole ‘collezione’ e ‘commemorativa’ ed anche – riferendoci al nome del cantante – i numeri 21 (associato tecnicamente a San Renato, ma ci siamo capiti!) e 90 (ovvero la parola ‘zero’).