Siria e Matteo in crisi a Temptation Island 2024/ Lui piange dopo un nuovo video: “Devo controllarmi”

Siria e Matteo a Temptation Island 2024: lei sempre più vicina a Simone, lui in crisi

La storia di Siria e Matteo a Temptation Island 2024 è quella che più di tutte spacca l’opinione del web. Chi ha seguito le prime tre puntate sa che Siria ha deciso di partecipare al programma dopo un importante dimagrimento (80 chili persi) e la volontà di comprendere non solo se al suo fidanzato Matteo la ‘nuova lei’ vada bene, ma anche per capire se è felice davvero insieme a lui. Una rivelazione, la seconda, che è però arrivata solo nel corso della terza puntata, gettando Matteo nello sconforto più totale.

Siria, buttate via delle insicurezze che per anni l’hanno accompagnata, si sta riscoprendo una donna nuova, che vuole divertirsi, sentirsi bella e apprezzata come, secondo lei, il fidanzato Matteo non sta più facendo da tempo. Motivo per il quale i complimenti ricevuti dal tentatore Simone Dell’Agnello non solo sono stati apprezzati dalla ragazza, ma hanno anche contribuito ad avvicinarla a lui e a far nascere un feeling che ha scosso Matteo.

Matteo scosso da un nuovo video di Siria a Temptation Island 2024: le anticipazioni

Se c’è chi trova giusto l’atteggiamento di Siria e la sua volontà di riscoprirsi donna, molti, invece, si schierano dalla parte di Matteo, che nei sette anni di relazione è sempre rimasto al fianco di Siria, amandola e aiutandola nei suoi momenti più bui. Nelle prime tre puntata di Temptation Island 2024, Matteo è stato spettatore del percorso della fidanzata, ammettendo di aver sbagliato spesso nei suoi confronti, dando per scontati certi atteggiamenti invece importanti. Le cose non cambieranno, però, nel corso della quarta puntata in onda questa sera 18 luglio. Un video spoiler, pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island, ci svela che Matteo avrà un nuovo crollo durante il falò dei fidanzati dopo aver visto le nuove immagini della fidanzata Siria e, probabilmente, il tentatore Simone. Che i due siano ormai sempre più lontani?

