Siriana, tentatrice di Temptation Island 2024, lancia lo scoop su Nicolò Zaniolo: “Mi contatta nonostante sia fidanzato”

“Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa.” È con queste parole che Siriana Schifi, una delle tentatrici di Temptation Island 2024, riaccende i riflettori sul calciatore Nicolò Zaniolo. I due hanno avuto un flirt in passato, tanto che furono paparazzati insieme dal settimanale Chi. Una frequentazione che ha però avuto vita breve e dopo la quale il calciatore dell’Atalanta e della Nazionale italiana ha deciso di riallacciare i rapporti con la sua ex e madre di suo figlio Sara Scaperrotta, con la quale sta ancora oggi.

Eppure, stando al racconto fatto da Siriana a Fanpage, Zaniolo l’avrebbe ricontattata proprio di recente. “Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. – ha detto la tentatrice di Raul Dumitras – Non posso più rispondergli, perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui. Se avesse un’altra testa, se fosse un po’ meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l’interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo.”

“Zaniolo pensa che io stia con Raul”: le rivelazioni di Siriana di Temptation Island 2024

Nonostante ciò, Siriana ha ammesso di aver comunque risposto a Zaniolo in un’occasione: “Una volta gli ho dovuto rispondere. – ha detto nel corso dell’intervista – Tre giorni fa gli ho detto che non doveva più chiamarmi. Gli ho detto basta, anche perché è fidanzato, è inutile che mi cerca.” Siriana, dunque, avrebbe rifiutato le nuove avances di Zaniolo, iniziate al suo rientro dalla Sardegna per le riprese. “Furono pubblicati i nomi e i volti delle tentatrici ed è uscito fuori di testa con chiamate e videochiamate”, ha aggiunto ancora Siriana di Temptation Island 2024, concludendo “Cosa vorrebbe da me? Me lo chiedo anche io. Mi dice: ‘Lo so che sei con Raul’. Sono scioccata dal genere maschile”.