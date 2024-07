Chi è Soleil Sorge: dalla carriera televisiva al fidanzato

Soleil Sorge è tra le protagoniste della nuova puntata, in replica, di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, lo show antropologico di successo presentato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Nella puntata di stasera la sfida tra il mondo dei lavoratori e quello degli influencer. A rappresentare il mondo dei social e degli influencer c’è proprio Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata un personaggio televisivo grazie alla partecipazione a diversi reality di successo. A cominciare da L’Isola dei Famosi dove è stata la protagonista indiscussa di un’edizione di diversi anni. La influencer, intervistata nel podcast Mondo Cash, ha rivelato sul noto reality Mediaset: “parti per L’isola dei famosi e tutti si preparano alla caccia. Alla pesca più che altro, a procacciarsi cibo. Non ci danno le merendine di nascosto”.

La Sorge ha però rivelato: “se riesci, mentre la produzione dorme, tenti ti sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito. Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi. Da naufrago tu percepisci tutti gli odori e questo potrebbe innescare nella psicologia dei naufraghi delle reazioni o mancanze”.

Soleil Sorge oggi ha un fidanzato?

Quando si parla di Soleil Sorge è impossibile non parlare della sua vita privata e sentimentale. Proprio a Uomini e Donne ha fatto innamorare il tronista Luca Onestini che alla fine l’ha scelta, ma la storia è naufragata poco dopo la fine del popolare dating show di Maria De Filippi. Poi è arrivata L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, con cui ha vissuto una tormentata storia d’amore. Si è poi parlato del possibile flirt con Nicolò Zaniolo e, più di recente, della storia d’amore con Carlo Domingo. Oggi Soleil ha un fidanzato? A chiarire la sua situazione sentimentale è stata la diretta interessata che, durante il podcast MondoCash, ha confessato: “Sono felicissimamente single, sono anni che predicavo questa cosa del lavorare su se stessi. Da Agosto, quindi da quasi un anno sto applicando queste mie prediche e sono veramente felice”.

La Sorge parlando dei suoi ex fidanzati e delle storie passate ha dichiarato: “Credo di aver reso famosi i ragazzi, avendo una relazione con loro, costruendo storie con loro, e di aver limitato la mia carriera per via di relazioni che hanno poi magari macchiato quello che è la mia persona, personaggio, per via di una relazione che si è avuta”.