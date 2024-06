Soluzioni Seconda Prova Maturità/ Risultati problema-quesiti Matematica e Ist. Tecnici: quando escono e dove

QUANDO ESCONO LE SOLUZIONI DELLA MATURITÀ 2024: TRACCE SECONDA PROVA, LE REGOLE

È vero che con la Prima Prova la “scimmia” sull’esordio alla Maturità 2024 ve la siete tolta ma con la Seconda Prova di oggi per molti lo spauracchio è appena cominciato, dunque non perdete tempo in bufale o “consigli” tutt’altro che veritieri. Per sapere infatti quando e dove escono le prime soluzioni con risultati delle tracce ufficiali della Maturità al via dopo le 8.30 occorrerà attendere le 6 ore di tempo a disposizione per ricevere, completare e consegnare l’ultimo scritto di questo Esame di Stato.

Cercare le soluzioni per i maturandi e per relativi familiari e amici è un “bel” passatempo nella mattina e nelle ore immediatamente seguenti alla Seconda Prova di indirizzo: se però per alcune scuole la questione sarà ampiamente facile – la Versione di Greco come il Problema di Matematica e pure i quesiti – ecco che l’affare si complica nella ricerca di Istituti Tecnici, Istituti Professionali e “affini” con le miriadi di indirizzi che spesso non hanno la stessa “ribalta” mediatica dei “cugini” licei. Ergo occorre sgomberare il campo da “fake”: le vere “soluzioni” vengono regolate a livello di istituto e di singola commissione d’esame, mentre il Ministero dell’Istruzione pubblicherà circa dopo le ore 14 sul proprio portale online le tracce ufficiali della Maturità 2024 con tutte i materiali, le richieste e i quesiti della Seconda Prova che spaziano dalla Versione di Greco del Classico fino a Matematica dello Scientifico, passando per gli altri licei, istituti tecnici e professionali.

SOLUZIONI E RISULTATI SECONDA PROVA MATURITÀ 2024: ECCO DOVE TROVARLI OGGI

Se invece volete capire in qualche modo come “intercettare” e dove trovare le soluzioni della Seconda Prova di Maturità 2024 prima della correzione in sede di colloquio orale, ecco qui sotto qualche dritta che potrebbe fare al caso vostro: diffidate però da chi un minuto dopo l’uscita delle tracce ha già i risultati pubblicati, servirà qualche ora prima di poter sviluppare le specifiche tracce svolte con soluzioni e risultati in grado di rispondere alle richieste poste dal plico di Maturità aperto dopo le ore 8.30.

Come ogni Esame di Maturità che si rispetti anche per quest’anno i siti specializzati – alcuni anche con sponsorship diretta del Ministero dell’Istruzione – produrranno svolgimenti, soluzioni e risultati nei vari settori principali della Second Prova man mano che la mattina procede, con l’aiuto di esperti ed ex maturandi: ne citiamo alcuni come Skuola.net, Studenti.it e Orizzonte Scuola. Nel caso del IlSussidiario.net avrete certamente lo svolgimento con soluzioni della Versione di Greco, focus sugli autori scelti e soluzioni di Matematica, sia per il problema che per i quesiti. Su Istituti Tecnici e Professionali invece occorrerà magari qualche ora in più per reperire e sviluppare soluzioni adeguate alle miriadi di sotto-indirizzi presenti nella Seconda Prova di Maturità 2024. Di sicuro a questo link trovate tutte le tracce ufficiali con relative richieste della Seconda Prova fornite e caricate direttamente dal MIM appena terminerà la produzione delle singole prove d’indirizzo: antenne collegate, bando alle “fake” e buon inizio di Seconda Prova, appena saremo in grado di fornire soluzioni adeguate linkeremo tutto in questa pagina.











