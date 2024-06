Tracce ufficiali Seconda Prova Maturità 2024/ Dalla Matematica alla versione di greco: dove e quando escono

SECONDA PROVA, TRACCE UFFICIALI ESAME DI MATURITÀ 2024: QUALI SONO, DOVE E QUANDO ESCONO

Riparte la caccia alle tracce ufficiali della Maturità 2024, stavolta per la seconda prova, con i titoli che cambiano, e quindi argomenti e autori, perché le materie sono diverse in base all’indirizzo scolastico. Infatti, l’obiettivo del secondo scritto dell’Esame di Stato è verificate le competenze maturate dagli studenti nelle materie che caratterizzano il loro indirizzo, e che sono state scelte a gennaio. Ad esempio, al liceo classico ci si chiede qual è la traccia per la versione di greco, mentre allo scientifico l’ansia riguarda la matematica, scienze umane al liceo che riporta lo stesso nome, lingua straniera 3 al linguistico, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, tecniche della danza al Coreutico, discipline progettuali all’artistico. Cambiano le tracce ufficiali della Maturità 2024 della seconda prova anche per gli istituti tecnici in base ai vari indirizzi tra economia aziendale; topografia; meccanica, macchine ed energia; sistemi e reti; progettazione multimediale; trasformazione dei prodotti; discipline turistiche e aziendali; tecnologie e progettazione sistemi. Discorso simile per i professionali, dove le materie sono scienza e cultura alimentazione; diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; economia agraria; tecniche professionali dei servizi commerciali; tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto e psicologia.

D’altra parte, a tutti gli studenti dello stesso indirizzo viene proposta la stessa traccia. Le prime indiscrezioni sulle tracce della Maturità della seconda prova dell’anno scorso iniziarono a uscire al mattino, dopo che alle ore 8:30 tutte le scuole ebbero la “chiave” digitale dal Ministero dell’Istruzione per l’accesso al plico telematico, nelle ore successive sono state poi pubblicate le tracce ufficiali. Attenzione anche ai canali social ufficiali del MIM, che caricheranno le tracce ufficiali e il materiale relativo alla seconda prova della Maturità 2024. Dovrebbe andare così anche quest’anno, tenendo presente comunque che anche la durata della prova varia a seconda dell’indirizzo. Nella maggior parte dei casi si passa da 6 a 8 ore, ma non mancano i casi particolari. Intanto sul sito del Ministero è disponibile la chiave ministeriale per aprire la cornice nazionale generale di riferimento per l’elaborazione della seconda prova degli Istituti professionali.

LE TRACCE UFFICIALI DELLA SECONDA PROVA DI MATEMATICA E GRECO DELL’ULTIMA MATURITÀ

Tra le tracce ufficiali della seconda prova scritta della Maturità 2024 ci saranno delle novità: ci riferiamo al ritorno della versione di greco al liceo classico e la terza lingua straniera al linguistico, che mettono in ansia gli studenti dell’ultimo anno e che mancavano da prima della pandemia Covid. Nel caso del greco, non si vedeva da sei anni: nel 2018 fu proposto Aristotele con “L’amicizia”. In virtù delle nuove regole previste dalla riforma della Buona Scuola, tra le tracce ufficiali della seconda prova della Maturità 2024 ci sarà il testo della versione più corto, perché non supererà le 10-12 righe, e una seconda parte con tre domande, due delle quali sulla comprensione e analisi dello stile della versione tradotta, la terza su approfondimento e commento. Invece, la scelta allo scientifico è ricaduta di nuovo su matematica, perché il Ministero dell’Istruzione non ha applicato la consuetudine dell’alternanza.

L’anno scorso nella seconda prova è stato scelto Seneca per la versione di latino al liceo classico, tratta dalle “Epistulae morales ad Lucilium” (Lettere morali a Lucilio), mentre al liceo scientifico ci furono due problemi di matematica, entrambi sullo studio di una funzione, senza alcun riferimento a casi reali, mentre i quesiti riguardavano l’analisi – come il Teorema di Rolle, lo studio degli zeri di una funzione – la geometria, in calcolo delle probabilità con un dado truccato protagonista. Al liceo per le Scienze umane fu proposto un brano tratto da “Il metodo. Etica” di Edgar Morin e uno dagli “Scritti Civili” di Vittorio Bachelet. Al tecnico con indirizzo grafico si doveva creare una campagna pubblicitaria riguardante un prodotto per celiaci, al linguistico fu protagonista l’inglese con 15 domande sui brani tratto da “Elizabeth Finch” di Julian Barnes e uno da un articolo scientifico pubblicato sull’Independent, oltre a due testi, uno ispirato da una citazione di Barack Obama, l’altro su una dell’Unesco. Ma queste sono solo alcune delle tracce ufficiali, per l’elenco completo c’è la sezione sul sito del Ministero dell’Istruzione.











