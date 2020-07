SOMMARIO/ N°75 – Giugno 2020 – Più tecnologia o meno tecnologia (nella scuola)?

La tecnologia (…) rappresenta un rapporto nuovo e particolare tra pensare e fare. Pensare non è più inteso come il contemplativo “lasciar essere” ciò che è, che, stupito, afferma ciò che è nella sua inesauribile totalità. Pensare si trasforma invece nella percezione impaziente e non contemplativa di un tutto frammentato, e quindi docilmente disponibile alla volontà umana. La tecnologia è l’orizzonte all’interno del quale avvengono sia le nostre azioni concrete, sia qualsiasi pensiero.

[Antonio López, Rinascere, 2014]

EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Dimostrazione e verifica

di Carlo Felice Manara

L’evoluzione degli animali tra autonomia e dipendenza

di Giorgio Bavestrello

SCIENZAinDIRETTA

“Tutto è in relazione”: educare a un’ecologia integrale

di Paolo Martinelli

Più tecnologia o meno tecnologia?

di Paolo Musso

SCIENZ@SCUOLA

Quale futuro per la scuola?

intervista a Marcello Tempesta

Scuola a distanza sì e no.

Testimonianze ragionate dal tempo di Covid

a cura di Maria Cristina Speciani

Dall’implicito all’esplicito, dal fenomeno alla legge

di Rita Mantegazza

Le gocce di Rupert

di Federico Granata, Gianni Di Paolo, Lisa Pelaccia, Virginia Josetta D’Alanno, Tommi Cinquepalmi

Errori significativi in matematica – 2

di Paola Longo

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Cose calde e cose fredde: cos’è il calore

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Digital Age

di Paolo Benanti – Recensione di Mario Gargantini

Da Habilis a Jobs: due milioni di anni con la tecnologia

di Massimo Guarnieri – Recensione di Gianluca Lapini

La testa altrove

di Enrico Campo – Recensione di Renzo Gorla

Stanley Jaki. Scienza e fede in una prospettiva realistica

di Alessandro Giostra – Recensione di Mario Gargantini

SCIENZAEVENTI

ScienzAfirenze: viaggio nel cuore dell’indagine scientifica

di Alessio Rocci

