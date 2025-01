NON SI FERMA IL “VOLO” DI GIORGIA MELONI: 30% ORMAI RAGGIUNTO, MALE SCHLEIN CHE PERDE ANCORA TERRENO

La “luna di miele” è tutt’altro che finita per Giorgia Meloni e il Governo di Centrodestra: i sondaggi politici condotti da Swg per TgLa7, le seconde intenzioni di voto del 2025 per il centro demoscopico, confermano la continua ascesa di Fratelli d’Italia nei giorni in cui la Presidente del Consiglio incassa la piena fiducia dell’elettorato dopo il felice risultato nel “caso Cecilia Sala”. Assieme al successo diplomatico e internazionale del Governo italiano, si unisce la “convergenza” politico-storica del periodo attuale, con la nascita della Presidenza Trump che manifesta piena collaborazione e valorizzazione dell’Italia tra i vari partner storici europei.

I sondaggi politici vanno di conseguenza, con gli elettori soddisfatti degli ultimi risultati ottenuti dall’esecutivo e che danno ben il 29,8% di consenso al primo partito del Paese: il quasi 30% ormai fisso per Giorgia Meloni (per altri sondaggi politici, come Euromedia o Lab21.01 si è addirittura sopra il 31%) tiene sempre più lontana la diretta rivale Elly Schlein, ancora in ritardo col Pd che non va oltre il 22,2% delle preferenze. A fare impressione è poi quel +0,7% guadagnato da FdI solo negli ultimi 7 giorni, mentre in casa Dem si scivola indietro dello 0,3% su base nazionale: il M5s di Conte al terzo posto vale un 11,6% di consenso, non molto sopra il tandem del Centrodestra in avvicinamento, nonostante la frenata tanto per Salvini quanto per Tajani questa settimana. Nelle interviste raccolte tra l’8 e il 13 gennaio 2025 da Swg, la Lega scende fino all’8,3% mentre Forza Italia cala dello 0,3% fino al 9,1%. Chiudono i sondaggi politici per La7 la stabilità di Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6% e l’area centrista-liberale-progressista che non raccoglie ancora i risultati sperati dall’ex Terzo Polo: Azione con Calenda resta ferma al 3,3%, Renzi non va certo meglio (1,7% Italia Viva) mentre PiùEuropa scende al 2%, appena avanti a Noi Moderati e Sud Chiama Nord entrambi all’1%.

GLI ACCORDI ITALIA-MUSK E LA FIDUCIA DELL’ELETTORATO: INTANTO IL GOVERNO MELONI…

Un 33% fisso di astensione vede i sondaggi politici Swg confermare la tendenza di stabilità del Centrodestra, mentre in casa “campo largo” permangono le medesime difficoltà: la maggioranza del Governo Meloni, grazie alla spinta di FdI, arriva alle soglie del 50% mentre i dubbi e i veti interni al Centrosinistra al momento rendono impari l’eventuale sfida alle urne. Osservando i freschissimi sondaggi politici YouTrend, pubblicati ieri per SkyTg24, si conferma la tendenza generale di una “luna di miele” ancora in corso per il Centrodestra a guida Meloni: se la stima per la Premier sale di ben 5 punti rispetto agli stessi sondaggi di dicembre 2024, in questo inizio 2025 il giudizio degli italiani sul Governo cresce addirittura di 9 punti in un solo mese.

Il momento di “stanca” dopo le sconfitte alle ultime due Elezioni Regionali a fine 2024 vedono ora un’inversione di tendenza incredibile, merito sì della vicenda Cecilia Sala ma non solo: ad oggi il 43% degli elettori intervistati dà giudizi positivi sul Governo Meloni, mentre il 39% restano i detrattori e oppositori. Ritornando un attimo sui sondaggi politici Swg, uno dei motivi della buona affermazione della Premier nei consensi nazionali è dettata anche dagli ottimi rapporti instaurati a livello internazionale e le possibili conseguenze dirette: su tutti, l’eventuale accordo con lo SpaceX di Elon Musk per un servizio innovativo di connessione e telecomunicazione (usando i satelliti Starlink, ndr) viene visto comunque positivamente dall’elettorato, con il 44% che ritiene siano opportunità importanti gli eventuali accordi tra Italia e le aziende di Musk (67% elettori del Centrodestra, 25% a sinistra), mentre il 41% sostiene possano esserci rischi nel legarsi ad aziende private (21% a destra, 63% negli elettori del Centrosinistra).