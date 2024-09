Se Giuseppe Conte chiude la porta a Matteo Renzi, Elly Schlein è più tentennante. Di sicuro, ha idee meno chiare degli elettori del Pd, che promuovono un eventuale patto con il loro ex segretario, mentre quelli del M5s sono scettici e, quindi, allineati col presidente. Questo è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici, in particolare quello condotto dall’Istituto Piepoli, i cui risultati sono stati presentati dal presidente Livio Gigliuto sulle colonne di Quotidiano Nazionale.

Per il 45% degli elettori dem, il campo largo dovrebbe includere anche Italia Viva, quindi la fetta maggiore è rappresentata da chi è contrario (34%) e chi non sa che posizione prendere (21%). Discorso diverso per i grillini, visto che il 32% è contrario, solo il 6% è d’accordo, ma ben il 62% degli elettori pentastellati è indeciso.

«Gli elettorati del Pd e del M5s, infatti, sembrano avere visioni molto distanti sulla forma che dovrebbe assumere l’alleanza con cui sfidare il centrodestra», scrive Gigliuto, rimarcando come nel Pd si tifa al campo largo, forse perché c’è l’abitudine a convivere in una coalizione, mentre gli elettori M5s «preferirebbero qualunque ipotesi a quella di trovarsi alleati strutturalmente con Italia viva e Azione».

CAMPO LARGO, SONDAGGI POLITICI: REGNA L’INDECISIONE NEL M5S

Il sondaggio in questione si interroga anche sulla composizione del centrosinistra. Ad esempio, per il 44% degli elettori del Pd dovrebbero esserci tutti, quindi M5s, Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e Alleanza Verdi Sinistra. Una posizione condivisa solo dal 7% degli elettori M5s, che spiccano per indecisione, visto che il 63% ha risposto non lo so anche sulla composizione del campo largo contro il 20% dei dem. «Due terzi degli elettori del partito guidato da Giuseppe Conte non riescono ad esprimersi sulla coalizione ideale», avverte Gigliuto.

Il 28% dei dem escluderebbe i centristi, in linea con i pentastellati, che si attestano al 20% per quanto riguarda questa eventualità. Di sicuro, del campo largo deve far parte M5s, visto che solo l’8% degli elettori dem escluderebbe i grillini, preferendo Renzi e Calenda. Ma curioso è senza dubbio il fatto che sia maggiore la percentuale di grillini che vorrebbe un campo largo senza lo stesso M5s, visto che sono il 10%, quindi più dei dem stessi.