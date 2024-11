Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono due dei protagonisti della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma che andrà in scena sabato 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. I due partecipano allo show anche se con ruoli e in coppie differenti. Sonia Bruganelli fa coppia con Carloi Aloia mentre Angelo Madonia è il maestro ballerino di Federica Pellegrini.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno iniziato questa relazione da pochi mesi, la donna ha divorziato nell’estate del 2003 da Paolo Bonolis e dopo qualche rumors è nato il loro amore. I due hanno spiegato che hanno deciso di non partecipare insieme al programma tv per non avere alcun vantaggio e per nessun altro motivo.

Negli ultimi giorni si era parlato di una presunta rottura tra i due ma era stata la stessa Sonia a fare chiarezza sui social sottolineando che loro non hanno mai avuto foto insieme sui social e che non c’era bisogno di alimentare ‘voci fantasiose’. Lo stesso Angelo ha confermato le parole della compagna ed i due sembrano più affiatati che mai.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, le sue parole sul futuro alimentano i dubbi…

Sonia Bruganelli ha parlato recentemente nella trasmissione a Domenica In e ha confermato: “Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita e se non capisco questo rischio di fare solo morti e meriti. Voglio solo vivere coerentemente con quello che sento ma senza ferire e far male a nessuno”. Parole importanti e che hanno alimentato dubbi.

Per qualcuno i due avevano rotto ma in realtà non è cosi e negli ultimi giorni Angelo ha postato un bellissimo messaggio d’amore verso la compagna: “Malgrado le complicazioni non hai mai mollato, sei tosta! So quanto impegno ci hai messo fin qui tutti i giorni, con un dolore lancinante fisso anche se nessuno l’ha tenuto in considerazione, tutto il resto lo sai”.

Madonia si riferisce soprattutto ai problemi avuti durante la trasmissione ma ha evidenziato quanto tieni alla compagna ed i due sono più legati che mai. Non c’è stata la risposta ufficiale sui social di Sonia ma sicuramente avrà apprezzato la dedica ed i due al momento appaiono piuttosto uniti. Altro che crisi, insomma.