Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno tirato un sospiro di sollievo e vissuto una puntata da brivido, la settimana scorsa, a Ballando con le Stelle 2024. Questa sera, sabato 26 ottobre, tornano in pista con maggiore consapevolezza e voglia di stupire ancora. Sonia vuole consolidare la sua posizione all’interno della competizione, dopo aver chiesto una sorta di tregua a Selvaggia Lucarelli, con la quale aveva avuto un duro scontro. “E’ anche grazie a te che ho fatto uno switch mentale e ho capito molte cose”, le ha detto dopo essersi salvata all’ultimo respiro a discapito dei Cugini di Campagna.

La Bruganelli, in realtà, dovrebbe ringraziare Sara Di Varia, che si è spesa per lei con il suo “bonus” durante lo spareggio. Che sia pretattica o altro non è dato sapere, ma Sonia dopo le polemiche delle prime puntate sta cercando di smorzare la tensione con la giuria e di farsi “ben volere”. Vedremo se questa tecnica pagherà, intanto in pista da ballo con Carlo Aloia sta facendo passi avanti importanti.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia cercano conferme a Ballando con le Stelle 2024

Il suo ultimo valzer infatti ha strappato applausi, ma adesso dovrà confermarsi ed evitare nuovi scontri. I segnali, dal punto di vista tecnico, sono incoraggianti. Nella puntata ormai alle spalle, Sonia ha danzato per tre volte, conquistando la sufficienza con la giuria, ma anche gli applausi del pubblico. Vedremo se questo sarà un nuovo inizio a Ballando con le Stelle 2024 per l’ex moglie di Paolo Bonolis o se invece dovrà battagliare ancora per evitare l’eliminazione.

Adesso lo show di Milly Carlucci sta per entrare nel vivo, vedremo dunque se Sonia Bruganelli e Carlo Aloia riusciranno a ritagliarsi il loro spazio alla larga dai pericoli della classifica. Cosa avranno preparato per la quinta puntata di stasera? Non ci resta che attendere per scoprirlo…

