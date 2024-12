Sale la febbre sanremese; il palco dell’Ariston freme dalle fondamenta e l’hype questa sera raggiungerà forse il suo picco grazie a ‘Sarà Sanremo’. L’idea di Carlo Conti e Alessandro Cattelan vale come antipasto di quello che sarà lo spettacolo di febbraio ma il focus in queste ore è fermo all’annuncio del conduttore ieri sera a proposito dei big in gara. “I concorrenti saranno 31, una coppia mi ha presentato una canzone in extremis e non potevo dire di no…”. Ma chi è la coppia in gara a Sanremo 2025?

Un vero e proprio mistero l’identità della coppia in gara a Sanremo 2025, con la rosa dei big in gara che si allargherebbe a 31. Ma cosa sta cucinando Carlo Conti? La realtà dei fatti potrebbe essere ben lontana dalle attese dei più speranzosi; le ipotesi si sono sprecate nella giornata odierna, rispolverando grandi e nuovi volti della discografia italiana ma nessuna certezza aleggia su chi è la coppia in gara a Sanremo 2025 annunciata da Carlo Conti.

Carlo Conti enigmatico su chi è la coppia in gara a Sanremo 2025 scelta in extremis, ma due inizi lo ‘incastrano’…

Questo pomeriggio, nel salotto de La Volta Buona, l’interrogativo è stato il tema caldo della ‘presunta’ coppia in gara a Sanremo 2025 annunciata da Carlo Conti con diversi ospiti che hanno tentato di sviscerare la questione. Proprio nello studio di Caterina Balivo è però arrivata una considerazione che forse smorza il toto-cantanti. In collegamento Luca Dondoni non ha avuto dubbi: “Diciamo che Carlo Conti ha fatto la supercaz*ola, è chiaro che i big in gara saranno 30 e non 31…”. Dunque, a chi si riferiva Carlo Conti parlando della coppia in gara a Sanremo 2025 scelta in extremis?

Se è vero che due indizi fanno una prova, forse abbiamo una possibile soluzione all’arcano: “Vi posso dire che uno dei miei film preferiti è ‘Amici miei’, e sono fiorentino”. Questi gli indizi di Carlo Conti e dunque, con un minimo di ragionamento, forse la serata di ‘Sarà Sanremo’ sarà impreziosita sì da una coppia inedita, ma non di cantanti. Salgono le quotazioni di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, da domani al cinema con il nuovo film ‘Io e te dobbiamo parlare’. Ci scuseranno gli appassionati che sognavano Al Bano e Romina, I Jalisse; i 31esimi big ‘non in gara’ saranno – con buone probabilità – i due attori e grandi amici di Carlo Conti.