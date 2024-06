Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati di nuovo: lei beccata con un noto attore/ Il gossip

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è di nuovo crisi: lei beccata con l’attore Aron Piper

Dopo la burrascosa rottura i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati insieme nelle scorse settimane ma adesso sembra proprio che Alessandra Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati di nuovo. Stando ad un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, amica della coppia, sembra il ritorno di fiamma tra i due ed i tentativi di ritornare insieme anche per il bene della figlia Celine Blue non sono andati a buon fine. Sophie Codegoni è stata paparazzata insieme ad Aron Piper, noto attore spagnolo.

Sophie Codegoni ed Aron Piper sono stati paparazzati insieme in via Montenapoleone mentre partecipavano ad un evento. Stando alle segnalazioni delle persone i due sono stati visti in atteggiamenti molto complici e in sintonia passeggiare mano nella mano. Nel dettaglio, infatti, un’utente ha rivelato: “Ieri sera all’evento sopra il Salumaio in via Montenapoleone sono arrivati insieme Sophie Codogoni e Aron Piper, quello di Èlite, erano molto affiatati e poi sono andati via mano nella mano.” E già si mormora che lui sia il suo nuovo fidanzato.

Sembrerebbe dunque nuovamente al capolinea la turbolenta storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e pare che la giovane abbia già una nuova fiamma, chi è Aron Piper? Il giovane è un attore spagnolo di origine tedesche nato nel 1997, ha dunque 27 anni. È noto soprattutto per il ruolo di Ander Munoz nella serie Netflix Elite. Per il momento i diretti interessati non confermano ne smentiscono, dunque è Aron Piper il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni?

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nata nel 2021 all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due hanno bruciato le tappe, prima con una eclatante proposta di matrimonio al Festival di Venezia e poi con l’arrivo di una figlia, Celine Blue. Lo scorso anno però c’è stata la rottura con scambio di accuse reciproche tra i due. Sophie addirittura denunciò nel salotto di Verissimo i presunti tradimenti, bugie e persino dei maltrattamenti fisici e psicologici. Tuttavia nelle scorse settimane si pensava ad un ritorno di fiamma tra i due mai ufficializzato.

