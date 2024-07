Sophie Cross-Verità nascoste 2, anticipazioni e diretta della 2° puntata

Questa sera, martedì 23 luglio 2024 e a partire dalle ore 21.25 circa, va in onda su Rai 1 la seconda puntata di Sophie Cross-Verità nascoste 2; la seconda stagione della fortunata miniserie poliziesca ha preso il via in prima serata su Rai 1 lo scorso martedì. Al centro come sempre le avventure della brillante avvocatessa Sophie Cross, ora poliziotta impegnata in numerosi gialli e ancora desiderosa di scoprire la verità sulla scomparsa del figlio.

Ma cosa rivelano le anticipazioni di Sophie Cross-Verità nascoste 2 per questa seconda ed attesissima puntata? Secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio Stampa Rai, Sophie Cross e il marito Thomas non perdono la speranza di trovare informazioni legate alla scomparsa del piccolo Arthur, il figlio di soli 6 anni, e per questo uniscono le proprie forze sfruttando anche la loro professione nella polizia affinché nessun dettaglio e nessuna pista venga lasciata al caso.

Anticipazioni Sophie Cross-Verità nascoste 2: Marchand trovato carbonizzato

Nella seconda puntata, come rivelano le anticipazioni di Sophie Cross-Verità nascoste 2, Marchand viene ritrovato nella sua auto con il corpo carbonizzato dopo che alcune losche figure l’hanno bloccato nella vettura e le hanno dato fuoco; Sophie scopre che, in passato, l’avvocato aveva difeso in tribunale il signor Vitock, titolare di un’agenza di adozione, e pensa che il caso possa essere ad esso correlato.

I Linhart, intanto, adottano una bambina proprio dall’agenzia di cui è titolare Vitock grazie al supporto di Celine; il caso di puntata, invece, è legato alla misteriosa morte di una giovane campionessa di atletica ma le piste e gli indiziati sono numerosi e non è così semplice individuare il presunto assassino.

Sophie Cross-Verità nascoste 2, dove vederlo in tv e in streaming

La seconda puntata di Sophie Cross-Verità nascoste 2 va in onda questa sera in tv su Rai 1, in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa e subito dopo il consueto appuntamento serale con Techetechetè; inoltre, è disponibile la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.