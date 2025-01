Emis Killa si ritira da Sanremo 2025: cosa prevede ora il regolamento per la gara

A pochi giorni dall’esordio, Sanremo 2025 fa già parlare attraverso una notizia bomba: quella del ritiro di Emis Killa. Il cantante, in gara tra i Big, ha annunciato pubblicamente che si fa da parte in conseguenza alle indagini a suo carico, aprendo inevitabilmente le porte ad un quesito: cosa accade ora alla gara? Da 30 cantanti in gara si è scesi a 29, ma rimarranno 29 oppure verrà aggiunto un altro artista, un sostituto di Emis Killa?

In questo senso, bisogna rifarsi a quello che è il regolamento di Sanremo che, nella quindicesima delle 37 pagine, affronta proprio questa possibilità. Si legge: “In caso di esclusione, da qualsiasi motivo determinata, il Direttore Artistico avrà l’insindacabile facoltà – valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai – di scegliere ed invitare, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l’inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova, ovvero di non procedere ad alcuna sostituzione.”

Sostituto Emis Killa a Sanremo 2025: chi potrebbe essere

Il regolamento di Sanremo 2025, dunque, prevede che la scelta sul da farsi sia affidata totalmente a Carlo Conti. Sarà lui a decidere se scegliere un sostituto di Emis Killa, che sarà dunque il nuovo 30esimo cantante in gara, oppure lasciare che la kermesse abbia 29 cantanti. Ma in caso opti per la prima scelta, chi potrebbe essere il sostituto? La scelta di Carlo Conti ricadrebbe certamente su uno dei cantanti che è stato escluso dalla selezione finale. Lo stesso conduttore non ha negato che tante erano le canzoni che avrebbe voluto includere nel cast e che, alla fine, ha dovuto lasciar fuori. Ricordiamo che tra gli esclusi ci sono: Sfera Ebbasta, Al Bano, Chiara Galiazzo, Sal Da Vinci, Michele Bravi, Arisa, i Jalisse e altri. Certo, potrà partecipare solo chi non ha pubblicato successivamente la canzone presentata per Sanremo (cosa già accaduta, ad esempio, per Chiara e Jalisse). Non resta che capire se Conti sceglierà di dare questa chance ad un altro artista, oppure se lascerà tutto così com’è.