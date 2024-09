SPARATORIA SCUOLA GEORGIA, LE ULTIME NOTIZIE SULLE INDAGINI

Il ragazzo accusato della sparatoria scuola Georgia aveva fatto riferimento alla strage di Parkland in alcuni scritti trovati nella sua camera da letto. Lo rivelano le autorità dopo aver perquisito la casa di Colt Gray, considerato il responsabile della morte di quattro persone all’Apalachee High School. Una fonte delle forze dell’ordine che ha familiarità con l’indagine ha dichiarato alla CNN che sono stati trovati documenti che il 14enne ha scritto facendo riferimento a sparatorie scolastiche passate. Gli scritti includono riferimenti al massacro del 2018 alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida.

Questa scoperta potrebbe aiutare a far luce sul movente della sparatoria in Georgia e si aggiunge al ritratto di una vita familiare piuttosto tumultuosa, che vede ora il padre arrestato per aver «consapevolmente permesso al figlio di possedere un’arma». Infatti, il padre ha ammesso di aver acquistato il fucile usato per la sparatoria come regalo per le vacanze del figlio nel dicembre scorso.

LA TURBOLENTA SITUAZIONE FAMILIARE

I genitori vivevano un’aspra separazione e negli ultimi anni si davano battaglia per la custodia: entrambi si sono rivolti alle forze dell’ordine, la famiglia aveva subito uno sfratto e la madre era stata arrestata con l’accusa di aver forzato l’auto del marito e per possesso di droga, come risulta dai registri delle forze dell’ordine. Invece, la madre e il nonno materno di Colt Gray accusavano il padre di essere stato verbalmente violento nei confronti della famiglia per anni.

«Era un bravo ragazzo, ma viveva in un ambiente ostile. Suo padre lo aggrediva, non dico fisicamente, ma urlando e gridando, e faceva la stessa cosa con mia figlia», ha raccontato il nonno del 14enne alla CNN. Inoltre, ha spiegato di non aver mai visto il nipote mostrare alcun tipo di problema di rabbia, ma è convinto che la turbolenta vita familiare lo abbia influenzato.

«Capisco che Colt debba pagare per quello che ha fatto, ma vi dico che l’ambiente in cui ha vissuto… se mettete qualcuno in una situazione del genere per 10 o 11 anni, indovinate cosa accadrà? Niente di buono». Anche per chiarire il movente, gli investigatori stanno esaminando i precedenti contatti della sua famiglia con l’agenzia statale per i servizi di protezione dei minori.

I genitori nel 2011, poco dopo la nascita di Colt, si erano promessi di lanciare una scuola di equitazione terapeutica senza scopi di lucro per aiutare i bambini svantaggiati della zona, infatti avevano acquistato una piccola fattoria, ma i progetti sono naufragati a causa dei problemi di salute di Colin Gray, sottoposto ad almeno tre interventi chirurgici importanti alla schiena. La coppia, che ha avuto tre figli, aveva dovuto vendere la fattoria nel 2019 e affrontare cause legali. Ad esempio, era stata sfrattata per non aver pagato l’affitto ed erano state sequestrate diverse armi (tre armi da fuoco, tra cui un AR-15 e un arco da caccia), poi restituite al proprietario. Poi la donna decise di lasciare il marito.

COLT GRAY ERA GIÀ FINITO NEL MIRINO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Dalle indiscrezioni delle ultime ore è emerso che le forze dell’ordine stavano indagando su Colt Gray quando aveva 13 anni in relazione alla minaccia di una sparatoria a scuola. Gli investigatori dell’Ufficio dello sceriffo della contea di Jackson avevano interrogato il ragazzino e il padre in merito a una minaccia sulla piattaforma di chat online Discord.

L’account Discord che l’FBI aveva collegato a Colt Gray l’anno scorso conteneva riferimenti a piani per una futura sparatoria di massa e condivideva schermate di armi da fuoco. «Sto per commettere una sparatoria di massa e sto aspettando 2-3 anni», scriveva l’utente, secondo quanto emerso dalle scherme incluse in un rapporto dell’FBI del maggio 2023 ottenuto dalla CNN. «Non posso ancora uccidermi, perché non sto contribuendo in alcun modo alla cultura, devo andarmene sapendo di averlo fatto», aggiungeva.

Inoltre, si faceva riferimento ad Adam Lanza, l’autore della sparatoria nella scuola elementare Sandy Hook che nel 2012 ha fatto 26 vittime, e in post separati condivideva il desiderio di prendere di mira una scuola elementare, esprimendo la frustrazione per il fatto che i transgender venissero accettati dalla società.

L’utente aveva descritto i suoi piani per prendere di mira una scuola, postando al contempo opinioni anti-LGBTQ+ e antisemite. «Lasciate che vi dia un esempio del motivo per cui lo sto facendo», aveva scritto, pubblicando una foto di una famiglia che tiene in mano dei cartelli di sostegno per la figlia trans. «Ho bisogno di porre fine a tutto questo. … sono sull’orlo di un massacro lgbtq». Altri utenti della chatroom avevano incoraggiato il progetto: «Fallo», aveva scritto un utente, che aveva anche suggerito di riprendere tutto e di prendere di mira una sinagoga.

Un informatore anonimo ha inviato schermate dei messaggi all’FBI, che li ha inoltrati all’ufficio dello sceriffo della contea di Jackson, come risulta dai documenti. Quindi, è stato rintracciato l’indirizzo e-mail associato all’account Discord, risultato appartenente a Colt Gray, ma nell’interrogatorio lui e il padre hanno negato di conoscere quell’indirizzo. Il ragazzo aveva aggiunto di aver cancellato il suo account Discord mesi prima, anche perché qualcuno era entrato nel suo account. La polizia locale ha concluso che l’affermazione che l’account Discord appartenesse a Colin o Colt Gray non potesse essere provata.