Ste è un altro grande fenomeno musicale nel mondo di oggi. Nonostante non sia molto conosciuta nelle classifiche di vendita (almeno per il momento), le sue parole e sue canzoni sono vibranti e colpiscono in profondità. La biografia di Ste parla con chiarezza. È una cantante che gioca con le sue stesse etichette e che si è imposta all’attenzione del pubblico cantando l’amore libero, senza definizioni e confini. Ha una voce potente ma sensuale e con garbo si addentra nelle molteplici sfaccettature del sentimento più indagato di sempre, raccontando le difficoltà delle relazioni e la necessità di non “sottostare a meccanismi tossici e negativi”.

Barbara d’Urso risponde alle accuse di Gerardina Trovato/ La smentita su Instagram: com'è andata davvero

Le sue canzoni sono orecchiabili ma i testi di Ste sono ricchi di immagini sensoriali che l’artista utilizza volutamente. Canta in italiano ma anche in napoletano, una non-lingua che però si sposa alla perfezione con la voce di Ste. Segue sì una moda di altri artisti, ma Ste ha un tratto distintivo inequivocabile e un mix che l’ha già fatta amare sia dal pubblico e dalla stampa di settore. Lei, infatti è stata scelta da Spotify per Spotify Radar.

Ballando con le stelle, Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati?/ “È un momento difficile perchè...”

Ste, chi è la giovane cantante?

Il vero nome è Stephani Ojemba ma in arte si fa chiamare Ste. Nasce a Lagos, in Nigeria, 28 anni fa ed è stata cresciuta da una madre single. Ha vissuto in un contesto difficile ma è stata aiutata da una famiglia napoletana che, per l’appunto, è stata fondamentale per la crescita emotiva e intellettiva.

Come scrive la sua biografia, la storia di Stè è “un inno alla fiducia e all’amore”, due caratteristiche che non sono mai venute meno nella vita della cantante. Nonostante abbia una carriera discografica molto recente, nella comunità del web ha trovato un bacino di ascoltatori attivo e recettivo tanto da eleggere Ste come nuova promessa della musica.

Gianni Minà: com'è morto, moglie e figlie/ I matrimoni con Georgina Garcia Menocal e Loredana Macchietti

Il percorso discografico di Ste è iniziato tardi, nel 2022. Debutta con l’uscita di tre brani “Ansia”, “Ancora” E “Cor e Cuscienz”. È nel 2023 che Ste si è fatta conoscere al grande pubblico con i singoli “Catene”, “T’aggio voluto bene” e “Ki Lo Sa”. All’inizio del 2024 diventa virale sui social con “RED” in cui la cantante riprende “I Know What You Want” di Busta Rhymes. Così virale che il video raggiunge 10 milioni di visualizzazioni complessive su Instagram e oltre 5 milioni di TikTok. A coronare un periodo di successi, sarà sul palco del concertone della Notte della Taranta.

Ste, la cantante che non ha bisogno di etichette

Ha fatto molto discutere una sua recente intervista che ha rilasciato a La Repubblica, in cui Ste si è rivelata a 360 e fatto intuire che ha (per davvero) stoffa da vendere. “Quello cerco di cantare nel mio disco: l’amore in tutte le sue forme. Sono gay e nera. Mi vesto da maschiaccio e non posso fare altrimenti, sono fatta così”, afferma. “I giudizi degli altri? Certo sono pesati ma cerco di vivere tutto in modo positivo. All’intolleranza e agli sguardi di indifferenza non mi applico proprio”.