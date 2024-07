Stefania Pittaluga e Marco Mazzoli sono più innamorati che mai e la conferma è arrivata durante la penultima edizione de L’Isola dei Famosi dove il noto conduttore radiofonico ha partecipato portando a casa anche la vittoria finale. Proprio durante la sua esperienza in Honduras, il conduttore del programma di successo “Lo zoo di 105” è stato raggiunto a sorpresa dalla moglie originaria di Milano che ricopre il ruolo direttrice artistica del marketing The Zoo. Nel 2009 si sono conosciuti per la prima volta e poco dopo si sono innamorati celebrando il loro amore con tanto di matrimonio a Miami, la città dove da anni si sono trasferiti.

Proprio Mazzoli parlando della moglie a L’Isola dei Famosi ha detto: “è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi, mi ha migliorato come essere umano”. Non solo, il conduttore radiofonico parlando del matrimonio ha rivelato: “odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari”.

Marco Mazzoli e la moglie Stefania Pittaluga: secondo matrimonio in arrivo?

Un matrimonio organizzato quasi last minute tra Marco Mazzoli e la moglie Stefania Pittaluga che si sono promessi eterno amore nella splendida città di Miami. “Ci eravamo messi insieme da un anno, eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo, così siamo andati a sposarci in comune. Lei sogna il matrimonio. Io prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti” – ha detto il conduttore di 105 a L’Isola dei Famosi promettendo così alla moglie un secondo matrimonio.

La coppia sta insieme da più di 10 anni e ha deciso di creare il proprio nido d’amore nella meravigliosa Miami in Florida. I due condividono non solo la vita privata, ma anche quella lavorativa visto che entrambi lavorano per Radio 105. Se non è amore questo, che cosa è?