ATTESI EXIT POLL SONDAGGI E PROIEZIONI SUI RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI 2024: CHI PUÒ VINCERE IN UMBRIA, TUTTE LE INFO

Con la chiusura ufficiale dei seggi alle ore 15 oggi 18 novembre 2024 sono attesi i primi risultati sulle Elezioni Regionali Umbria 2024 (in parallelo al voto in Emilia Romagna, ndr): dai sondaggi pre-silenzio elettorale ai primi exit poll e proiezioni, nel giro di poche ore sapremo se il duello dato alla vigilia come agguerrito tra Donatella Tesei e Stefania Proietti sarà confermato o meno dalle indicazioni in arrivo dalle urne. La Governatrice uscente in quota Lega sfida la sindaca dem di Assisi in una terza riedizione del “neo-bipolarismo” tra Centrodestra e “campo largo”, sempre però con la formazione “azzoppata” dal veto imposto del M5s contro i centristi di Italia Viva.

In attesa di conoscere quali e quanti saranno gli eletti nei 21 seggi in palio del prossimo Consiglio Regionale Umbria, va ricordato come i risultati delle Elezioni Regionali entro sera dovrebbero essere definitivi, vista anche i numeri più ridotti della popolazione umbra rispetto alla più popolosa Emilia Romagna: in vista dei dati reali, poco dopo le ore 15 saranno disponibili gli exit poll in arrivo da Consorzio Opinio per Rai, Swg per La7 e YouTrend per SkyTG24. Col passare delle ore saranno poi le proiezioni a “mixare” i risultati dei sondaggi fuori dai seggi con i dati reali in arrivo dalle circoscrizioni: nel tardo pomeriggio sarà poi possibile conoscere il nome del nuovo Presidente eletto in Umbria, e al 99% sarà ancora una donna.

Domenica 17 e Lunedì 18 si vota in #EmiliaRomagna e in #Umbria per scegliere il Presidente di Regione e per rinnovare il Consiglio Regionale. Lunedì dalle 15, dopo la chiusura delle urne, #OpinioItalia seguirà per Rai le elezioni con #exitpoll e #proiezioni#ElezioniRegionali2024 pic.twitter.com/Des6TaLSVj — Opinio Italia (@Opinio_Italia) November 15, 2024

TESEI VS PROIETTI, I SONDAGGI PRE-RISULTATI SULLE ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2024: ARRIVO AL FOTOFINISH COME IN LIGURIA?

Un dato emergeva con chiarezza nei sondaggi sulle Elezioni Regionali Umbria 2024 prima del silenzio elettorale imposto a due settimane dal voto: i risultati (e gli exit poll dovrebbero confermarlo) vedrebbero Tesei e Proietti appaiate con poca distanza di preferenze. Esattamente come avvenuto in Liguria con i sondaggi che davano Orlando davanti di un’incollatura sul Centrodestra di Bucci, qui i dati pre-risultati vedrebbero la Governatrice uscente (ex parlamentare Lega) davanti non di molto sulla sindaca scelta dal Pd per provare il “colpaccio” di sfilare una Regione alla destra del Governo Meloni.

I risultati finali in realtà hanno poi visto in Liguria che il divario tra i due poli era un poi più ampio del previsto e ora l’attesa è tutta per capire dall’Umbria se il “campo largo” potrà chiudere l’anno elettorale con un “2 a 1” (Umbria ed Emilia Romagna) contro il Centrodestra, o se invece la crisi interna della coalizione di Centrosinistra proseguirà anche verso il 2025. Partendo dai sondaggi politici condotti da Techno Consumer pubblicato a fine ottobre, Tesei nelle previsioni pre-voto veniva data tra il 44,8% e il 49,8%, mentre la sfidante Stefania Proietti appena più indietro tra il 42,9% al 47,9%. Secondo i sondaggi invece dell’Istituto Noto vi sarebbero due punti tra la candidata di FdI, Lega, FI, Alternativa Popolare, Udc e Noi Moderati e la candidata del “campo largo” (con Pd, M5s, AVS, Civici Umbri). Da ultimo, i sondaggi raccolti da BidiMedia sulle Elezioni Regionali Umbria 2024 fanno il margine più ristretto, con Tesei al 48,2% di poco avanti al 47,7% di Proietti: il fotofinish con la conta all’ultimo voto sembra essere l’esito anche per la regione amministrata negli ultimi 5 anni dal Centrodestra di Donatella Tesei.

