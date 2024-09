La modella e presentatrice tv Roberta Capua sarà una degli ospiti della prossima puntata di Da Noi… A ruota libera, trasmissione Rai che vedrà protagonisti diversi ospiti illustri. Una grande carriera tra Mediaset e Rai e alcune storie nella propria vita privata, l’ultima quella con l’oramai ex marito Stefano Cassoli.

Diego Lazzari, chi è?/ Da Sanremo Giovani ad Amici 2024: scoppia la polemica per la notorietà social

Roberta Capua e Stefano Cassoli hanno avuto un figlio nel 2008, Leonardo, si sono successivamente sposati ed hanno interrotto la propria relazione nel 2023, con Roberta che ha raccontato di questo addio in un’intervista a Rai2 come di una grossa delusione: “Mi sono separata consensualmente lo scorso Novembre, dopo un anno orribile dove ho perso anche i miei genitori. Adesso penso al futuro e a mio figlio Leonardo, ho cercato di tenere duro per il suo bene”, alla fine però la storia con Stefano Cassoli è finita.

Moglie Enrico Montesano: chi è Teresa Trisorio?/ Il matrimonio nel 1992 e la nascita dei due figli

Vediamo chi è Stefano Cassoli, imprenditore bolognese nel ramo immobiliare e persona di cui si sa poco o nulla nel mondo dello spettacolo. Un grande amore che ha portato alla nascita di Leonardo, ma che è finito in malo modo e secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato l’uomo a chiedere la separazione. Una storia finita male e con la showgirl amareggiata per come è finita la sua relazione.

Stefano Cassoli, chi è l’ex marito di Roberta Capua

Stefano Cassoli è un uomo lontano dallo spettacolo ma ha dato grande serenità a Roberta Capua, arrivato dopo le relazioni avute con Massimiliano Rosolino e un altro matrimonio fallito. Nel 2008 si sono conosciuti, nel 2011 hanno celebrato un matrimonio mediante una cerimonia privata, una bella unione e pochi ospiti e una storia che ha regalato alla coppia il figlio ora sedicenne Leonardo.

Luk3, chi è e perché è già famoso?/ Nuovo concorrente di Amici 2024, i suoi brani spopolano già sui social

Proprio nel momento del suo divorzio Roberta Capua ha perso anche i suoi genitori e raccontandosi tempo fa a Verissimo svelò: “Avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere, invece mi sono trovata sola”. Poi Roberta ha proseguito: “Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire i progressi di nostro figlio insieme ma alla fine non è andata cosi”.

Roberta ha provato a tenere fino alla fine saldo il proprio matrimonio ma alla fine non c’è riuscita, ma ha più volte chiarito che spera che magari possa trovare un nuovo amore o comunque nuove sorprese nella sua vita. La storia tra Roberta Capua e Stefano Cassoli è finita, ma la presentatrice tv non vuole smettere di sognare e credere ancora nel grande amore.