La Spagna ha dichiarato ufficialmente guerra all’anonimato sui social media. Lo ha fatto nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, e lo ha fatto attraverso le parole del suo massimo rappresentante politico, il primo ministro iberico Pedro Sanchez. Da anni gli addetti ai lavori dibattono su come si possa cercare di eliminare l’anonimato online, una sorta di protezione verso coloro che amano offendere il prossimo, insultandolo ma anche minacciandolo, nascondendosi dietro ad un profilo fake, ad un nome anonimo e inventato. Ecco, la Spagna vuole porre fino a tutto questo, con l’obiettivo quindi di obbligare i grandi imprenditori della Big Tech a stelle e strisce, a rendere conto delle proprie azioni.

Pedro Sanchez ha parlato di piattaforme che “avvelenano la società”, parole decisamente forti ma che trovano il consenso di molti altri addetti ai lavori, convinti da sempre che il sistema web e social debba essere regolamentato in maniera più precisa. C’è chi ad esempio chiede che all’iscrizione si forniscano i documenti di identità, chi invece propone di poter accedere ad un profilo social obbligatoriamente solo tramite credenziali ufficiali, come ad esempio può essere lo SPID o la CIE, e molte altre proposte: chissà che la Spagna non riesca ad arrivare prima di tutti in tal senso.

ANONIMATO SUI SOCIAL, LA RICHIESTA DI PEDRO SANCHEZ E LE PREOCCUPAZIONI

Stando a quanto riferisce Barrons.com citando l’agenzia di stampa AFP, le preoccupazioni nei confronti delle Big Tech americane sarebbero aumentate negli ultimi tempi dopo che Donald Trump è salito al potere e dopo la forte influenza di Elon Musk, proprietario di X.com e uno dei possibili acquirenti di TikTok, bannato negli Stati Uniti e poi salvato dallo stesso presidente americano.

Musk, nelle scorse settimane, ha espresso il proprio punto di vista spesso e volentieri sui social per quanto riguarda anche la politica europea, e ciò ha fatto chiaramente capire, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto questi mezzi di comunicazione possano influenzare in qualche modo le sorti del mondo. “I social media – ha detto ancora Pedro Sanchez – hanno ormai enormi svantaggi, nascosti nelle viscere degli algoritmi come invasori nascosti nel ventre di un cavallo di Troia”, le sue parole al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

ANONIMATO SUI SOCIAL, LA RICHIESTA DI PEDRO SANCHEZ E LE SUE PROPOSTE

Per Sanchez gli utenti dei social dovrebbero quindi collegare il proprio account ad un documento di identità di modo da reprimere le fake news, ma anche l’incitamento all’odio, le molestie e tutti quei bot di cui i social sono pieni, e che proliferano approfittando appunto dell’anonimato. E ancora: “Tutte le piattaforme dovrebbero collegare ogni account a un portafoglio europeo di identità digitale” di modo che eventuali criminali possano essere assicurati alla giustizia.

Inoltre, per il primo ministro spagnolo, bisognerebbe dare maggiore libertà di azione agli enti di regolamentazione, che dovrebbero essere in grado di “forzare l’apertura della scatola nera degli algoritmi dei social media” e “i magnati dovrebbero essere ritenuti responsabili se i loro algoritmi avvelenano la nostra società”. Sanchez ha aggiunto: “Fermiamo coloro che vogliono trasformarle le piattaforme digitali in un’arma per smantellare le nostre democrazie… rendiamo i social media di nuovo grandi”, facendo quindi il verso al famoso slogan di Donald Trump “Make America Great Again”.

ANONIMATO SUI SOCIAL, LA RICHIESTA DI PEDRO SANCHEZ: “ELON MUSK FOMENTA L’ODIO”

Non è la prima volta che il primo ministro della Spagna punta il dito nei confronti dei giganti della tecnologia, fra cui Elon Musk, accusando il manager sudafricano di attaccare le democrazie europee ma anche di “fomentare l’odio” e già nella giornata di lunedì scorso aveva chiesto all’Europa di combattere contro quella che lui definisce una “casta tecnologica”, che starebbe provando, a suo modo di vedere, di controllare i governi occidentali attraverso appunto le piattaforme social. Accuse molto pesanti quelle del politico spagnolo, ma non è l’unico a pensarla in questo modo.