Stromae, chi è il cantante di “Alors on Danse”? Classe 1985, Paul Van Haver, questo il suo vero nome, è nato il 12 marzo a Bruxelles da padre originario del Rwanda alla madre belga. Cantautore, produttore discografico e rapper belga si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo per un stile musicale davvero unico in cui mixa sapientemente l’hip hop, il soul e la musica elettronica. Non solo, la sua voce è riconoscibilissimo tra milioni di voci. L’infanzia di Stromae non è stata semplice, visto che resta orfano di padre a soli nove anni dopo che il papà viene ucciso durante il genocidio del Ruanda.

La morte del padre segna profondamente la vita del giovane Paul che inizia ad appassionarsi al mondo della musica mostrando una innata capacità e sensibilità. Nel 2000 con il nome d’arte Opmaestro inizia la sua carriera artista; dapprima fonda il gruppo Suspicion con cui realizza la canzone “Faut que t’arrête le Rap”. Poco dopo decide di lasciare il gruppo per dedicarsi ad una carriera solista.

Stromae, il successo con Alors on Danse e la vita privata

Dopo l’esperienza nel gruppo rap, Stromae inizia una carriera da solista pubblicando il primo EP dal titolo “Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic”, ma la svolte decisiva arriva qualche anno dopo. E’ il 2010 quando l’artista pubblica il singolo “Alors on Danse” con cui conquista le classifiche internazionali. Seguono diversi album di successo tra cui “Racine carrée” anticipato dal singolo “Formidable”, brano che conquista la vetta delle classifiche in Belgio e Francia. L’artista parlando della sua carriera ha rivelato: “scrivere canzoni sul mio piccolo mondo personale, la vita da artista, i tour, il rapporto con la celebrità, non mi interessa. Preferisco tenere queste considerazioni per mia moglie e gli amici”.

Per quanto concerne la sua vita privata, Stromae è sposato con Coralie Barbier. I due si sono uniti in matrimonio il 12 dicembre del 2015 con una cerimonia intima e privata. Dal loro amore è nato un figlio.