SUPERMERCATI APERTI OGGI A NATALE 2024: DOVE FARE SPESA IL 25 DICEMBRE?

Con l’arrivo di Natale non è finito per molti il tempo di fare spesa. Capita spesso infatti di dimenticare qualcosa per il menu delle feste o di cambiare qualche pietanza all’ultimo minuto, quindi trovare supermercati aperti oggi a Natale 2024 è la soluzione ideale per correre ai ripari, ma la ricerca oggi, 25 dicembre, non è semplice, perché sono molti i punti vendita chiusi in occasione delle festività natalizie. Le catene possono decidere autonomamente quali supermercati lasciare aperti in forma straordinaria e quali chiudere, inoltre la situazione può cambiare a seconda della zona.

Dieta post Natale 2024/ Dalla colazione alla cena: cosa mangiare e come ritrovare equilibrio

Anche per questo motivo, il consiglio resta quello di verificare le aperture e gli orari tramite i siti ufficiali o contattando telefonicamente i supermercati prescelti per capire se sono disponibili o meno. In alcuni casi, potete aiutarvi con le applicazioni ufficiali delle catene, che contengono le informazioni utili e le mettono a disposizione in maniera semplice e intuitiva. Infatti, ve ne sono alcune con le quali è sufficiente geolocalizzarsi per avere ben chiara la situazione. E questo è un consiglio che vale per qualsiasi festa.

Dolci di Natale 2024, cosa si mangia?/ Non solo pandoro e panettone: dagli struffoli ai mostaccioli

SUPERMERCATI APERTI OGGI A NATALE 2024: INFO E ORARI PER CATENE

Natale a casa per i dipendenti dei supermercati Aldi, che però domani seguiranno l’orario domenicale, quindi dovrebbero in generale essere aperti dalle 8:30 alle 20:30. Per quanto riguarda Bennet, ci sono supermercati aperti oggi a Natale 2024 così come a Santo Stefano, anche se non sono molti, ma bisogna controllare gli orari e le eventuali disponibilità sui siti ufficiali o affidarsi all’app ufficiale per fugare ogni dubbio.

Non c’è una direttiva unica anche nel caso di Carrefour, che in generale ha supermercati chiusi il 25 e 26 dicembre, ma alcuni punti vendita sono disponibili e, quindi, il consiglio è sempre quello di verificare le disponibilità per evitare di spostarsi a vuoto. Invece, sono aperti quelli Conad, che ha messo a disposizione dei propri clienti una mappa delle aperture con info e orari. Quindi, dal sito ufficiale potete geolocalizzarvi o indicare la località in cui vi trovate per capire se siete fortunati, cioè qual è il punto vendita più vicino e in quali orari vi potete recare per fare spesa.

Il galateo del Natale, come apparecchiare la tavola per le feste/ Dai piatti alla tovaglia, tutti i consigli

Chiusi i supermercati Coop oggi e domani, così come quelli Esselunga, Famila, Il Gigante, MD, mentre per Iper le serrande sono abbassate oggi, ma non domani, quando verrà osservato l’orario 7:30-21:30. Non sono disponibili gli orari di domani per Lidl, perché variano a seconda della località, mentre oggi sono chiusi; stessa situazione per i punti vendita di Penny Market. Orario ridotto domani per Pam (8-19), mentre oggi non ci sono punti vendita disponibili per fare spesa.

Sul sito ufficiale di Despar potete trovare le informazioni utili per capire quali sono le aperture straordinarie, quindi scoprire i punti vendita di questa catena in cui potete fare spesa. Allo stesso modo, consultare quello di Unes è fondamentale per capire gli orari di ogni punto vendita, perché ci sono aperture festive in alcuni casi, ma non in tutti i supermercati. Vi suggeriamo di fare lo stesso per Crai, ma in generale per qualsiasi catena, onde evitare brutte sorprese.

NON SOLO SUPERMERCATI APERTI OGGI: LA MAPPA DEGLI OUTLET

Dai supermercati aperti oggi a Natale 2024 ai centri commerciali e outlet, con orari che possono cambiare da centro e in base alle città, perché non vi è un’indicazione nazionale. Partiamo da quelli chiusi in base alle informazioni riportate dal sito Outlet Village per capire com’è in questo caso la mappa per lo shopping. Anche in questo caso, però, è opportuno cercare gli orari e verificare le aperture.

Oggi e domani non sono disponibili Barberino Designer Outlet, Castel Guelfo The Style, Castel Romano Designer, Fashion District Molfetta, Fidenza Village Outlet Shopping, La Reggia Designer, Noventa di Piave Designer Outlet, The Mall, Valdichiana, Sicilia Outlet Village, Serravalle Designer, Palmanova, Fashion District Mantova e a Segrate.

Invece, oggi è chiuso Cilento Outlet Village, disponibile però domani dalle 10 alle 21, mentre a Città Sant’Angelo oggi è chiuso, ma domani sarà disponibile dalle 15 alle 21. Infine, chiuso Valmontone Outlet oggi, ma domani dalle 10 alle 21 sarà aperto.