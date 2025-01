Forse non tutti sanno che l’attrice napoletana Susy Del Giudice è felicemente sposata con il regista Giovanni Esposito. I due sono marito e moglie da diversi anni, uniti dalla grande passione per il cinema e la recitazione. Lei ha debuttato a teatro quando era ancora una bambina, ricoprendo diversi ruoli importanti. Poi entra nei radar di Vincenzo Salemme, fino al grande salto nel mondo del cinema, con alcuni film e sceneggiati televisivi tra cui il film Luna Rossa e le serie Capri e Gomorra. E ancora, una delle più importanti, la serie tv dedicata a “I Fratelli De Filippo”.

In una bella intervista rilasciata al sito zoomagazine.it, parlando del suo personaggio (Luisa de Filippo, ndr) e della sua passione per la recitazione, Susy del Giudice ha rivelato molti aspetti e aneddoti personali. “Devo dire grazie al mio papà perché lui era un bravissimo suggeritore teatrale. È stato il primo che ha creduto in me”, le parole di Susy.

Susy del Giudice, l’amore per il marito Giovanni Esposito e per la recitazione

Tra i grandi maestri di Susy Del Giudice, oltre al padre e Beniamino Maggio, cita Sergio Rubini, che le ha dato molti consigli utili per affinare la tecnica e per fare suoi certi personaggi. “Ha voluto che conoscessimo ogni particolare dei nostri personaggi anche se io, avendo lavorato con Mario Scarpetta prima e Luigi De Filippo dopo, senza rendermene conto tante cose le avevo già fatte mie”, ha rivelato Susy.

La moglie di Giovanni Esposito racconta di essere stata molto colpita dal personaggio che ha interpretato nei fratelli De Filippo e ammette, da addetta ai lavori e da grande appassionata, di avvertire l’assenza di figure del calibro Peppino, Titina ed Eduardo all’interno dell’attuale panorama culturale: “Ci mancano tanto e tutti noi ne abbiamo ancora bisogno”.

