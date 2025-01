La Svezia sta per inasprire le leggi nei confronti della criminalità giovanile e in particolare delle baby gang. Come riferisce l’autorevole quotidiano online Politico, nel giro di breve tempo Stoccolma dovrebbe adottare un nuovo regolamento che permetterà alle forze dell’ordine di intercettare i bambini al di sotto dei 15 anni. L’inasprimento delle leggi arriva dopo che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi casi di cronaca nera con protagoniste delle bandi criminali che assoldano gli adolescenti, un fenomeno in espansione che sta ovviamente preoccupando l’opinione pubblica ma anche i governanti.

E così il primo ministro svedese Ulf Kristersson, nella giornata di ieri, giovedì 30 gennaio 2025, ha fatto sapere che: “Stiamo spingendo affinché la legge entri in vigore nell’autunno del 2025. È importante per colpire coloro che spesso stanno lontani e ordinano crimini contro i bambini in Svezia”. Obiettivo quindi, non tanto punire i bambini e gli adolescenti delle baby gang, quanto andare a fermare il criminale maggiorenne, che sfrutta i minori per compiere atti illeciti e criminali.

SVEZIA, LEGGE PER INTERCETTARE GLI UNDER 15: RAGAZZINI “ASSUNTI” VIA TELEGRAM

Le dichiarazioni di Ulf Kristersson sono giunte in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta a seguito di un incontro straordinario fra i massimi esponenti dell’esecutivo svedese e il consiglio nazionale contro la criminalità organizzata. Inizialmente si pensava di introdurre la legge sulla possibilità di intercettare gli under nell’estate del 2026, quindi fra circa un anno e mezzo, ma Stoccolma ha deciso di accelerare i tempi, sperando di poterla applicare già dal prossimo autunno, quindi indicativamente fra otto mesi.

Politico ricorda come la Svezia stia lottando contro un’ondata di criminalità giovanile senza precedenti, adolescenti che vengono “assunti” dalle bande locali anche attraverso i social media ed in particolare Telegram, una delle app di messaggistiche più utilizzate dai giovani, soprattutto per la possibilità di scovare materiale multimediale che su altre piattaforme non gira. I giovani vengono quindi reclutati per qualsiasi azione, dallo spionaggio, agli atti vandalici, sfociando poi, nei casi peggiori, in atti violenti, attentati e omicidi.

SVEZIA, LEGGE PER INTERCETTARE GLI UNDER 15: COSA STA ACCADENDO

La polizia si dice convinta che molti dei ragazzi che vengono “assunti” provengano dall’estero, tenendo conto che almeno 600 criminali che ce l’hanno contro la Svezia sarebbero stranieri, stando ai dati delle forze dell’ordine. “Vediamo ragazzi di 12, 13 e 14 anni portare a termine incarichi orribili e violenti come se fossero lavori extra – ha commentato Petra Lundh, capo della polizia svedese – gli incarichi vengono comunicati in modo completamente aperto sui mercati digitali. La criminalità è spesso controllata da gang criminali che si trovano all’estero”.

Nel corso di gennaio 2025, in Svezia sono stati portati a termine una trentina di azioni criminali sospette, fra cui cinque esplosioni nella capitale, Stoccolma, nelle scorse 24 ore. “Durante il mese di gennaio, c’è stata una media di un’esplosione al giorno. Questa tendenza deve ovviamente essere interrotta”, le parole del ministro della Giustizia svedese Gunnar Strömmer.