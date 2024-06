TDK e le nuove batterie allo stato solido “miracolose”/ Densità 100 volte maggiore rispetto allo standard

La nota azienda TDK, divenuta famosa nel mondo anni addietro in particolare per musicassette e videocassette, ha presentato di recente le sue nuove batterie allo stato solido. L’azienda, che come ricorda IlSole24Ore tramite il suo sito online, è fra i principali fornitori di Apple e Testa, ha annunciato l’utilizzo di un nuovo materiale che permettere di fornire una densità energetica pari a 1.000 wattora per ogni litro, ovvero, 100 volte meglio delle batterie attuali.

In poche parole si riesce ad immagazzinare molta più energia in uno spazio decisamente più ridotto rispetto alla concorrenza e Noboru Saito, amministratore delegato di TDK, ha commentato l’innovazione spiegando: «Crediamo che il nostro materiale di nuova concezione per le batterie allo stato solido possa dare un contributo significativo alla trasformazione energetica della società. Continueremo lo sviluppo verso la commercializzazione anticipata».

BATTERIE ALLO STATO SOLIDO TDK: REALIZZATE IN MATERIALE CERAMICO

Tali batterie innovative saranno realizzate in un materiale ceramico con elettrolita solido a base di ossido e anodi in lega di litio. Grazie alla elevatissima capacità della batteria in questione di immagazzinare la carica elettrica, si potrebbero creare dei dispositivi che avranno dimensioni ridotte rispetto a quelli attuali, ma con una durata decisamente più lunga. Nel contempo si tratta di batterie che sono stabili e che di conseguenza risultano essere sicure grazie all’ossido.

Questa tecnologia viene progettata per essere utilizzata in delle celle che hanno delle dimensioni più piccole, andando a sostituire quelle batterie che solitamente si trovano negli orologi, a forma di moneta, ma anche in altri dispositivi come ad esempio i telecomandi dei cancelli elettrici o le chiavi per l’apertura delle auto. Ma in quali altri dispositivi potrebbero essere usate queste batterie rivoluzionare? TDK menziona le auricolari wireless, ma anche gli smartwatch o gli apparecchi acustici, prodotti che sono diffusissimi in tutto il mondo.

BATTERIE ALLO STATO SOLIDO TDK: C’È UN SOLO DIFETTO…

Ricapitolando si tratta quindi di batterie allo stato solido che sono più longeve, di minori dimensioni, hanno una ricarica più rapida e sono più sicure e anche probabilmente più economiche. L’unico difetto è che sarebbero più fragili per via della presenza del materiale ceramico, di conseguenza non sarà semplice applicare in breve tempo questa tecnologia per le auto elettriche o ibride plug-in, ne tanto meno sugli smartphone, due grandi sfide per il futuro.

Le case automobilistiche stanno investendo miliardi di dollari negli ultimi anni per lo sviluppo di batterie che siano più leggere, di dimensioni ridotte e nel contempo più durature rispetto a quelle attuali e più veloci, e chissà che TDK non possa segnare la strada con la sua ultima innovazione. Da quando ha effettuato l’annuncio l’azienda giapponese ha guadagnato 3 punti percentuali in borsa, a conferma di un trend in continua ascesa da inizio anno, tenendo conto che negli ultimi sei mesi ha guadagnato circa il 30%, un dati a dir poco positivo.

