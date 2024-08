MALTEMPO IN ARRIVO, ALLERTA METEO ARANCIONE DOMANI

Temporali e forti raffiche di vento: scatta una nuova allerta meteo in Italia per la depressione nord-atlantica che porterà il maltempo in diverse regioni. Alla luce delle previsioni meteo a disposizione, la Protezione civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, in quanto i fenomeni previsti potrebbero causare criticità a livello idrogeologico e idraulico riportate nel bollettino nazionale pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento.

Per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 17 agosto 2024, sono previsti temporali da sparsi e diffusi su Sardegna, Liguria, Valle D’Aosta e Piemonte. Domani invece si estenderanno anche a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici.

Non si escludono rovesci intensi, con rovesci caratterizzati anche da raffiche di vento e grandinate. Per la giornata di domani, domenica 18 agosto 2024, è stata dichiarata allerta arancione in Liguria e su parte di Emilia-Romagna, invece è gialla in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e parte di Sicilia, Calabria, Basilicata, Lombardia ed Emilia-Romagna.

TEMPORALI A PISA, DOMANI PREVISTI A MILANO

Temporali anche forti sono attesi a Milano, dove infatti la Protezione civile del comune meneghino ha dichiarato allerta gialla per tale rischio dalle ore 12 alle ore 20 di domani, domenica 18 agosto 2024. Gli esperti di 3B Meteo hanno spiegato che un’area di bassa pressione causerà i temporali, caratterizzando la giornata di domani con rovesci e acquazzoni, soprattutto al mattino. Quindi, il consiglio è di evitare attività all’aperto e proteggere le auto, evitando zone che possono allagarsi, mentre i livelli di Lambro e Seveso vengono costantemente monitorati.

La pausa dal caldo è già scattata in Toscana, dove infatti si sono verificati diversi temporali nella giornata odierna, in particolare a Pisa. I rovesci sono cominciati nelle zone interne, mentre domani si estenderanno anche nelle zone costiere della zona centro-settentrionale della regione. Più in generale, i temporali anche intensi sono previsti, in particolare nella prima parte della giornata, un po’ in tutta la Toscana.