Temptation Island 2024, gli highlights della 2a puntata e diretta streaming replica La5/ Tutti i momenti top

Temptation Island 2024, i momenti migliori della seconda puntata: i problemi di Siria e il falò di Alessia e Lino

Quali sono stati i momenti migliori della seconda puntata di Temptation Island 2024? Questa sera, su La5, va in onda in replica il secondo appuntamento con la nuova edizione del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, che sarà ricco di colpi di scena. Si partirà con l’attesa risposta di Lino alla seconda convocazione da parte della fidanzata Alessia al falò di confronto immediato. La ragazza, furiosa per l’avvicinamento immediato del fidanzato alla single Maika, chiederà ancora una volta di rivederlo, ricevendo un’amara risposta.

Attenzione però anche ad altre coppie: si parlerà per la prima volta di Siria e Matteo e, nello specifico, del percorso fatto dalla ragazza e la voglia di sentirsi apprezzata dopo l’importante cambiamento fisico. Le sue dichiarazioni scateneranno una vera e propria crisi per il fidanzato. Spazio anche ai primi passi del percorso di Vittoria e Alex e di Gaia e Luca. Quest’ultimo, in particolare, ammetterà di aver tradito la fidanzata più volte a causa di “un bisogno fisiologico”, e mostrerà quasi sin da subito il suo interesse per la tentatrice Marta.

Lacrime e rabbia per Gaia di fronte ai primi video di Luca a Temptation Island 2024, ma anche sbigottimento per Vittoria, che scoprirà l’astio degli amici del fidanzato nei suoi riguardi. Rabbia e delusione, invece, per Raul di fronte alle immagini della fidanzata Martina sempre più interessata al single Carlo. I grandi protagonisti della puntata saranno, tuttavia, Christian e Ludovica. Lui convocherà un falò di confronto immediato dopo le immagini delle fidanzata assieme al single Andrea: i due si spingeranno oltre, finendo a fare una doccia insieme in bagno e senza telecamere.

Una puntata, dunque, ricca di colpi di scena ma anche di scontri quella di Temptation Island 2024 in onda in replica questa sera su La5. Ricordiamo che è possibile seguire l'appuntamento anche in streaming sul sito di Mediaset Play, dove è, d'altronde, disponibile già l'intera puntata nella sezione dedicata al programma.











