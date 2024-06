Temptation Island 2024, segnalazione bomba su Raul e Martina/ Ecco perché partecipano

Temptation Island 2024: Raul e Martina fanno discutere il web

Martina De Ioannon e Raul Dumitras formano una delle nuove coppie di Temptation Island 2024 che prenderà ufficialmente il via giovedì 27 giugno e che sta già scatenando il dibattito sul web dopo la presentazione delle prime cinque coppie di fidanzati che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto partecipando al programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie che stanno facendo discutere prima ancora che il programma inizi c’è quella formata da Martina e Raul tra cui il problema principale, come svelato da lei nel video di presentazione, è la gelosia di Raul.

“Per me lui è geloso e possessivo. Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta”, ha detto Martina nel video a cui Raul ha risposto sostenendo di non considerare la gelosia un problema. Sul web, gli utenti hanno così commentato la coppia sulla quale, nelle scorse ore, si è abbattuta una bomba in seguito ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano.

La segnalazione su Raul e Martina di Temptation Island 2024

Deianira Marzano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione ricevuta da un follower sul vero motivo per cui Raul e Martina avrebbero deciso di partecipare a Temptation Island 2024. Stando alla segnalazione pubblicata da Deianira, tra Raul e Martina non ci sarebbe alcun problema di coppia da giustificare la loro partecipazione al programma a cui, secondo il follower di Deianira, autore della segnalazione, avrebbero deciso di partecipare solo per soldi.

“Martina e Dumitras lo stanno facendo solo per soldi. L’hanno studiato a tavolino ma stanno insieme belli e sereni“, è il contenuto della segnalazione. Prima ancora della messa in onda della prima puntata, le coppie di Temptation Island 2024 cominciano a creare discussioni sul web: quale sarà, dunque, la verità sulla segnalazione su Raul e Martina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA