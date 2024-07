Temptation Island 2024 settembre: cosa sappiamo della prossima edizione

Temptation Island 2024 giunge al termine con la puntata di oggi 25 luglio, ma i fan del reality delle coppie, amareggiati che sia già finita, possono invece gioire, perché il programma tornerà a breve con una seconda edizione. È stato infatti annunciato che, quest’anno, Temptation Island raddoppia, forte anche di un’edizione che sta macinando record di ascolti.

La seconda edizione di Temptation Island 2024 andrà in onda a settembre, anche se non è stata ancora annunciata la data d’inizio ufficiale. Né sono state rivelate le coppie che parteciperanno a questa seconda edizione che potrebbe riservare molte sorprese al pubblico di Canale 5, portando in scena delle coppie già note, che magari abbiamo visto in altri programmi televisivi come Uomini e Donne.

Temptation Island 2024 settembre: due possibili coppie e spoiler sui tentatori

L’unica certezza, al momento, sembra essere il ritorno alla conduzione di Filippo Bisciglia e il numero di puntate, ancora una volta sei. Per quanto riguarda le coppie che si metteranno invece alla prova a settembre a Temptation Island 2024, pare che potremmo ritrovare sia coppie del trono Over che del trono Classico di Uomini e Donne. Tra le più chiacchierate, quella di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, mentre molti sperano di vedere la coppia composta da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, anche se la coppia si è detta non propensa a partecipare al programma. Stando, invece, alle indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, pare certo che, nel cast dei tentatori e delle tentatrici della prossima edizione, ci saranno ragazzi che hanno fatto da corteggiatori a Uomini e Donne. Tuttavia, al momento nessun nome è stato confermato per Temptation Island 2024 settembre.