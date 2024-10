Una scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo di 3.0 gradi è stata segnalata nella provincia di Campobasso, nella regione Molise. Un evento tellurico abbastanza significativo anche se non si sono verificati comunque danni o altri problemi, che è stato registrato di preciso a due chilometri a nord est di Baranello, in provincia appunto di Campobasso. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:58 della notte passata, non troppo distante da Busso e Vinchiaturo. La città più vicina è risultata essere invece Benevento, distante 49 chilometri dall’epicentro, con Caserta più staccata a 56.

Come detto sopra, non si sono verificati dei danni o dei feriti, ma la scossa di terremoto oggi è stata avvertita da molteplici persone della zona. Un altro movimento tellurico da segnalare è quello che è avvenuto nella regione Lazio, nel centro Italia, quella che è tipicamente la zona a più alta attività sismica del nostro Paese. Il sisma è stato localizzato di preciso a sei chilometri a est di Antrodoco, in provincia di Rieti, sempre la notte scorsa, alle ore 3:25.

TERREMOTO OGGI DA RIETI ALLA CALABRIA, I SISMI PRINCIPALI

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, localizzata vicino a Borgo Velino e Cagnano Amiterno, mentre la città più vicina è risultata L’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo, distante 22 chilometri, con Terni invece staccata ad una cinquantina di chilometri di distanza dall’epicentro.

Proseguiamo con un’altra scossa di terremoto oggi, quella avvenuta stamane all’alba, alle ore 5:09, in provincia di Vibo Valentia, nella regione Calabria. A sei chilometri a ovest di Fabrizia, vicino a Mongiana a Acquaro, una scossa di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter: siamo a circa 50 chilometri da Lamezia Terme e a qualche chilometro in più da Catanzaro. Segnaliamo infine una scossa avvenuta ieri sera nel mar Tirreno meridionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter.

