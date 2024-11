scosse di terremoto oggi decisamente lievi quelle riportate dal portale dell’Ingv. Nessun evento di particolare rilevanza è stato segnalato di conseguenza due sono state le scosse principali, una di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e una seconda invece con una magnitudo di 2.0 gradi. La prima è avvenuta in mare, nel Tirreno Meridionale, a sud della nostra penisola esattamente sette minuti dopo la mezzanotte. La seconda è invece stata registrata un po’ più tardi, alle ore 1:21 della notte passata, localizzata nella regione Toscana.

L’Ingv l’ha segnalata di preciso a Montieri, in provincia di Grosseto, vicino a Chiusdino e Castlenuovo di val di Cecina, nonché a 33 chilometri di distanza da Siena e a 42 da Grosseto. Le due scosse di terremoto oggi, essendo state molto leggere, non hanno avuto alcun effetto sul territorio e la popolazione locale, così come è avvenuto per il sisma avvenuto a sette chilometri a sud ovest di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, scossa registrata alle ore 4:45 sempre della giornata odierna, 12 novembre 2024.

TERREMOTO OGGI VICINO A PERUGIA, I DETTAGLI

L’evento in questione è stato registrato dai sismografi nei pressi di Valfabbrica e di Nocera Umbra, nonché a 27 chilometri da Foligno e a 29 da Perugia. Chiudiamo la pagina dedicata alle scosse di terremoto oggi e segnaliamo un solo evento avvenuto nella tarda serata di ieri, quello localizzato a un chilometro a est di Portico e San Benedetto, comune della provincia di Forlì e Cesena, in Emilia Romagna, alle ore 23:45 minuti di ieri, lunedì 11 novembre 2024.

Il terremoto è stato localizzato vicino a Rocca San Cascione e Premilcuore, nonché a 20 chilometri da Forlì e a 30 da Faenza. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ennesima scossa leggera delle ultime ore e senza particolari conseguenze. Per il resto, non si registrano altre scosse rilevanti.