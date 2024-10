Una scossa di terremoto oggi è stata segnalata in Toscana, di preciso a un chilometro a ovest del comune di Pieve Fosciana, in provincia di Lucca. Come precisato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tramite il proprio sito ufficiale, l’evento tellurico si è verificato alle ore 1:14 della notte scorsa, mentre la sua magnitudo è stata di 2.6 gradi sulla scala Richter, senza che comunque si sia verificato alcun danno o ferito. Il terremoto oggi della provincia di Lucca è stato registrato nei pressi di Castiglione di Garfagnana, ma anche di Castelnuovo di Garfagnana, mentre le due città più vicine sono risultate essere Massa e Carrara, distanti rispettivamente 23 e 24 chilometri.

Terremoto Campi Flegrei/ Doglioni (Ingv): “Bradisismo rallenta ma vulcano è sempre monitorato”

Tutte le altre scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv sono state invece decisamente leggere, a cominciare da quella che è avvenuta nella regione Lazio, a un chilometro a ovest di Serrone, in provincia di Frosinone. In questo caso il sisma, registrato sempre la notte scorsa, ore 4:46, ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato nei pressi di Roiate e Paliano, in provincia di Roma. La città più vicina è risultata comunque Tivoli, distante 28 chilometri, con Velletri più staccata a 31.

Terremoto oggi Messina M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche alle isole Eolie

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Altra scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto oggi molto leggera, quella registrata sempre nel centro Italia, precisamente a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. Alle ore 3:57 passate i sismografi hanno vibrato, segnalando una scossa con una magnitudo molto leggera, 1.4 gradi sulla scala Richter. Siamo nei pressi di Cascia e di Norcia, mentre Foligno e Terni sono le due città di riferimento della zona.

Chiuso il resoconto sulle scosse di terremoto oggi, segnaliamo infine un evento tellurico avvenuto nella tarda serata di ieri, quello localizzato anche in questo caso in Umbria, a sei chilometri a sud ovest di Cantiano, in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 21:14, nei pressi di Scheggia e Pascelupo nonché di Gubbio. Perugia e Foligno, distanti 40 e 55 chilometri, sono state le due città più vicine all’epicentro.