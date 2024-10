Le scosse di terremoto oggi sono ancora una volta state molto leggere sulla nostra penisola e le principali si sono concentrate nel Sud Italia, nei pressi della Sicilia e nel mar Tirreno Meridionale. Partiamo dall’evento tellurico principale fino ad ora segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, quello localizzato lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Un evento tellurico che non ha interessato alcun comune, tenendo conto che non è stato individuato nessun paese nel raggio di una ventina di chilometri.

La città più vicina è risultata invece essere Messina, ad una distanza comunque di 79 chilometri, con Reggio Calabria a 89 e quindi Acireale a 95. La scossa di terremoto oggi ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi, e l’Ingv l’ha segnalata la notte passata alle ore 1:33, senza comunque che nessun residente della zona abbia comunicato nulla di particolare sui social, come spesso e volentieri avviene. Restiamo in zona come detto in apertura, per un’altra scossa di terremoto oggi, quella avvenuta di preciso alle isole Eolie, sempre vicino a Messina, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI ISOLE EOLIE E LUNGO IL CONFINE FRANCIA-SVIZZERA

Il sisma è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 24, a 70 chilometri da Messina, 82 da Reggio Calabria e una novantina di Lamezia Terme. Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto oggi avvenuta nella vicina Svizzera, precisamente lungo il confine fra il territorio elvetico e la Francia, scossa localizzata alle ore 00:18 della notte scorsa con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto registrata ieri sera in Italia e che in precedenza non vi avevamo riportato, quella localizzata a tre chilometri a est di Lacedonia, in provincia di Avellino, nella regione Campania. Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 21:07, non troppo distante da Aquilonia e Rocchetta Sant’Antonio e ad una distanza di 45 chilometri da Cerignola e 47 da Foggia.