Terremoto oggi: sisma alle Isole Eolie in mattinata

Ogni giorno il sito dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci restituisce un accurato report con tutti i terremoti di oggi. Nella giornata di lunedì 22 luglio, un sisma di magnitudo ML 2.7 è avvenuto alle Isole Eolie alle 07:55:52, con coordinate geografiche latitudine 38.3690 e longitudine 14.8690, ad una profondità di 10 km. Tra i Comuni più vicini all’epicentro troviamo Lipari, che dista 14 km, mentre tra le grandi città Messina, Reggio Calabria, Acireale e Catania. Il sisma registrato alle Eolie è stato il più forte della mattinata ma non l’unico: un altro terremoto di ML 2.2 è avvenuto infatti a 3 km a Est di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

Il sisma in terra pugliese è stato registrato alle 08:16:40 con coordinate geografiche latitudine 41.7040 e longitudine 15.7590, ad una profondità di 18 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma e l’epicentro è a 3 km di distanza da San Giovanni Rotondo, mentre a 10 km si trova San Marco in Lamis. A 14 km di distanza troviamo Cagnano Varano e Rignano Garganico, a 16 km Manfredonia, a 17 Monte Sant’Angelo e a 18 Carpino. Tra le grandi città nelle vicinanze, invece, troviamo anche San Severo, Foggia e Cerignola, tutte entro i 50 km.

Terremoto oggi: scosse anche in provincia di Genova

Nella giornata di oggi, 22 luglio, una serie di scosse sono state registrate anche in provincia di Genova, a Santo Stefano d’Aveto, a 2 km a Nord. Il primo sisma, di magnitudo ML 2.1, è avvenuto alle ore 1:54:53 con coordinate geografiche latitudine 44.5690 e longitudine 9.4490, ad una profondità di 9 km. La scossa è stata registrata inoltre a 7 km da Rezzoaglio e a 10 da Ferriere (in provincia di Piacenza). Dopo 18 minuti dalla prima scossa, è avvenuta una seconda, sempre di ML 2.1. Alle 02:28:42 è stata registrata un’altra scossa di ML 2.2 nel Tirreno Meridionale mentre alle 03:49:19 un terremoto ML 2.0 è avvenuto a 3 km a Nord di Villanova del Battista, in provincia di Avellino. Una giornata ricca di movimenti tellurici quella del 22 luglio 2024.