Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie, epicentro nel Comune di Terenzo: trema anche Rieti

Il bilancio delle scosse di terremoto avvenute oggi, domenica 21 luglio 2024, in Italia non è particolarmente preoccupante, a differenza che all’estero, dove invece si sono verificate degli episodi di entità rilevante. Innanzitutto, però, andiamo ad analizzare i dati sul nostro Paese che arrivano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologa (INGV), che attraverso i suoi canali comunica istantaneamente i sismi che si verificano. In queste ore ce n’è stato soltanto uno che ha superato la consueta soglia di M 2.0, che viene ritenuta quella utile per avvertire il fenomeno in modo più o meno ampio.

La zona colpita, come segnalato dalla Sala Sismica di Roma, è stata quella della provincia di Parma. La scossa di terremoto infatti si è verificata alle ore 01:06 con epicentro nel Comune di Terenzo, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.6400, 10.0510 ad una profondità di 19 km. Il M è stato di 2.5, motivo per cui il fenomeno potrebbe essere stato lievemente avvertito dalla popolazione. Tra i Comuni vicini ci sono Varano de’ Melegari, Solignano, Fornovo di Taro e Calestano. Un’altra scossa, più lieve in quanto di M 1.9, si è verificata invece alle ore 06:45 in provincia di Rieti, per la precisione a Borgo Velino, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4210, 13.0510 ad una profondità di 10 km.

Terremoto oggi: scosse a Creta e in Guatemala

Passando invece a quelle che sono state le scosse di terremoto oggi all’estero, invece, spicca su tutte quella avvenuta in Guatemala alle ore 04:53 italiane, mentre in America erano le 20:53, con M 6.2. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 14.5370, -89.9800 ad una profondità di 279 km. Non si hanno al momento notizie di danni a cose o persone.

Un’altra scossa invece di M 5.5 è avvenuta nell’isola di Creta, in Grecia, con coordinate geografiche (lat, lon) 35.0560, 23.2460 ad una profondità di 31 km. In Italia erano le ore 06:01, mentre nel Paese direttamente interessato dal fenomeno erano le 07:01. Già nella giornata di ieri c’era stato un episodio simile, di M 4.6.

