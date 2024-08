TERREMOTO OGGI: TREMA LA TERRA A NORCIA

L’Italia è un Paese spesso interessato da movimenti tellurici, avendo un territorio molto differente e diversificato che in alcune zone in particolare è sottoposto a scosse più o meno frequenti di terremoto. Oggi, 14 agosto, come ogni giorno l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanica italiano, ci restituisce un report dettagliato con tutti i movimenti, dalle piccole scosse alle più grandi, che hanno interessato il nostro Paese nelle ore precedenti. Il sito segnala di default tutte le scosse di magnitudo superiore a 2, che dunque possano essere state percepite dalla popolazione, ma è possibile anche conoscere i movimenti minori, di magnitudo inferiore al 2, nonostante siano difficilmente percepibili o pericolosi.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è stato registrato oggi a 2 km a Est di Norcia, in provincia di Perugia, una zona molto sismica che ogni giorno riporta delle piccole scosse. Il sisma è stato registrato alle 05:44:35 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 42.7930 e longitudine 13.1240 ad una profondità di 9 km. La scossa è avvenuta a 3 km da Norcia ma per trovare un altro Comune nelle vicinanze bisogna spostarsi fino a Castelsantangelo sul Nera, che si trova a 12 km così come Preci e Cascia e ancora Arquata del Tronto a 14 km e Accumuli a 15: territori che purtroppo conoscono molto bene la potenza e la devastazione di un forte terremoto (ovviamente non è questo il caso).

TERREMOTO: SCOSSA ANCHE A SERRAMAZZONI

Nella serata di ieri, 13 agosto, un terremoto di magnitudo ML 2.6 è stato registrato a 4 km a Nord Ovest di Serramazzoni, in provincia di Modena, alle 22:56:52 ora italiana con latitudine e longitudine rispettivamente di 44.4480 e 10.7590, ad una profondità di 24 km. La scossa è avvenuta nelle vicinanze di Prignano sulla Secchia e Castellarano, a 6 e 7 km, ma anche città più grandi come Sassuolo, a 11 km, e Maranello, a 12: il sisma non ha provocato danni.

Nelle vicinanze dell’Italia, la scossa più forte è stata registrata in Croazia, vicino la città di Varazdin, con magnitudo ML 3.9 alle ore 08:43:04 di ieri mattina, 13 agosto. Il terremoto, avvenuto nel Nord del Paese, è stata localizzata ad una profondità intorno ai 6 chilometri, dunque molto bassa: questo ha fatto sì che la scossa venisse avvertita da tutta la Croazia settentrionale, fortunatamente senza riportare danni o provocare persone ferite.

