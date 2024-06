Terremoto oggi Ricigliano ML 2.8/ Ingv ultime notizie: scossa anche al largo della Costa Barlettana

TERREMOTO OGGI: SCOSSA A RICIGLIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO

Anche in questo 25 giugno l’Ingv ci restituisce un quadro completo della situazione delle scosse di terremoto di oggi nel nostro Paese. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, infatti, rileva in tempo reale le scosse, che riporta sul proprio sito ufficiale con tutte le informazioni necessarie in merito, a partire dalla magnitudo fino ad arrivare alla profondità. In questo martedì, la prima scossa di terremoto rilevante segnalata nel nostro Paese è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno, a 3 km a Nord dal paese: il sisma è di magnitudo ML 2.8.

La scossa ha coordinate geografiche latitudine 40.6920 e longitudine 15.4840 ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica INGV di Roma ed è avvenuto alle ore 08:38:21. Tra i Comuni più vicini alla scossa c’è Ricigliano, seguita da Balvano, Muro Lucano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Bella, Baragiano e Vietri di Potenza. Tra le città più vicine con almeno 50.000 abitati c’è Potenza, a 28 km, seguita da Battipaglia e Salerno a 61 km. La scossa è stata avvertita nei paesini più vicini al sisma, senza riportare grandi danni né a edifici né a persone.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA SULLA COSTA BARLETTANA

Un’altra scossa di terremoto, come segnalato dall’Ingv, è stata registrata oggi al largo della Costa Barlettana alle 08:42:25, con coordinate geografiche latitudine 41.3940 e longitudine 16.3150, ad una profondità di 24 km: a localizzare il sisma è stata la Sala INGV di Roma. Il terremoto è avvenuto a 9 km da Barletta, in pieno mare: vicine all’epicentro anche Margherita di Savoia, Trani, Andria e Trinitapoli. Nel frattempo, in Italia, prosegue anche lo sciame sismico che sta attanagliando i Campi Flegrei, con grande preoccupazione nella popolazione residente: proprio in questi giorni è in corso una nuova esercitazione per bradisismo, per istruire i cittadini su cosa fare in caso di scosse più forti.











