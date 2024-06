Terremoto oggi L’Aquila magnitudo 2.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Crotone e Potenza

Non si ferma – neanche durante la Festa della Repubblica – l’instancabile lavoro dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che nella notte tra ieri e oggi (appunto, il 2 giungo 2024) la rilevato alcune scosse di terremoto particolarmente importanti, quasi tutte concentrate nel Sud della nostra della nostra bella penisola. A destare particolare preoccupazione in queste ore è l’area attorno e vicino a L’Aquila, già colpita – nel 2009 – da un terremoto tra i più violenti e distruttivi mai registrati e che causò la morte di 309 persone e danni per più di 10 miliardi di euro.

Terremoto Campi Flegrei/ Cosa non ha funzionato dopo la scossa di M 4.4: le principali criticità

Tornando al presente, la città abruzzese ha iniziato a rilevare alcune scosse già dopo la mezzanotte di oggi, inizialmente nell’area tra Campotosto e Opi con eventi di magnitudo tra lo 0.7 e l’1.1 almeno fino alle ore 3:19 quando si è raggiunto l’1.8 sulla scala Richter. Alle 6:15, poi, l’area di Campo di Giove è stata interessata da un terremoto di magnitudo 2.6 localizzato precisamente alle coordinate 42.0110, 14.0310 con una profondità di 14 km; replicato con una seconda scossa alle ore 6:38 di magnitudo 2.3 e poi – ancora – una terza alle ore 8:45 fortunatamente contenuta ad una potenza di 1.1: per ora non si rilevano danni o feriti.

Terremoto oggi Enna M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.1 lungo la costa di Messina

TERREMOTO OGGI A CROTONE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DA PARTE DELL’INGV

Ma come spesso accade sul nostro territorio soggetto ad un’elevata sismicità, oltre che a L’Aquila si sono rilevate almeno altre quattro scosse di terremoto con una potenza superiore ad 1.8, tutte concentrate tra Campobasso e Crotone: la prima è stata individuata dall’Ingv nel piccolo comune di Santa Croce del Sannio alle ore 1:49 della notte, con una magnitudo di 1.8 ed una distanza da Campobasso di appena 17 km. Sono trascorse poi ‘solamente’ (si fa per dire) quattro ore prima che i sismografi dell’Ingv tornassero a tremare, rilevando un terremoto nei mari siciliani, vicino alla Costa nord orientale di Messina nuovamente con una magnitudo di 1.8 alle ore 5:38 distante dal messinese solamente 25 km.

Terremoto oggi Crotone M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Tornando poi un pochi più su fino a Potenza, alle ore 8:29 si è registrata – nell’area di Ruoti – un sisma da 2 sulla scala Richter con coordinate 40.6820, 15.6980 e ipocentro rilevate ad una profondità di 10 km. Infine (almeno per ora, ma nel corso della giornata vi riporteremo tra queste righe tutti gli eventuali aggiornamenti degni di nota) alle ore 8:37 si è registrato il secondo terremoto più forte dall giornata, localizzato nell’area di Cirò, vicino a Crotone, con una magnitudo di 2.2 avvertito chiaramente anche a Melissa, Crucoli e Carfizzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA