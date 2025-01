Una scossa di terremoto oggi moderata ma comunque avvertibile, ha fatto tremare stamane uno dei principali vulcani della nostra penisola, il Vesuvio. Alle ore 5:46, così come comunicato dall’Ingv, l’evento sismico ha interessato Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, due località ai piedi del monte vulcanico, nonché ad una quindicina di chilometri da Napoli. La scossa di terremoto oggi ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter ed è stata avvertita da numerosi residenti la zona, così come evidenziato dai vari post pubblicati sui social proprio poco dopo il sisma.

Un’altra scossa di terremoto oggi, sicuramente più leggera, è avvenuta a Cesena, nota cittadina dell’Emilia Romagna, alle ore 5:33 della mattina di questo martedì 28 gennaio 2025, che si è quindi caratterizzato per alcuni movimenti tellurici, anche se va precisato che non hanno avuto alcuna conseguenza. In questo caso parliamo di un sisma con una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato nei pressi di Forlimpopoli e Bertinoro, nonché a soli 6 chilometri di distanza da Cesena. Spostiamoci leggermente più in giù e verso la costa ovest, precisamente in provincia di Siena, a Radicondoli, dove il nuovo giorno è stato salutato con un evento sismico.

TERREMOTO OGGI A SIENA E IN CILE

Alle ore 00:07, quindi sette minuti dopo la mezzanotte, una scossa di terremoto oggi con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, con epicentro Chiusdino e Castelnuovo di Val di Cecina, ad una trentina di chilometri da Siena.

Concludiamo con una scossa di terremoto oggi piuttosto importante che è stata localizzata in Sud America, precisamente nel West Chile Rise, ad ovest del Cile, con una magnitudo di ben 5.9 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato quando in Italia erano le 1:59 della notte passata, ed essendo il sisma localizzato nel mare, a diversi chilometri dalla terraferma, non ha comunque avuto alcuna conseguenza sui residenti.

