Testo Fiamma, canzone del duo Synergy a Sanremo 2024

Lucia Battistini e Aurora Mina Cortes, due ragazze del ’99 che, da colleghe del bar hanno dato vita ad un progetto musicale formando il duo “Synergy” che, da martedì 12 novembre, è tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2024 e che proverà a conquistare un posto tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2025. Synergy sono in gara con il brano “Fiamme”, un brano che nasce dall’unione di due voci con la passione per l’R&B. Soul, blues, gospel sono i generi che, da sempre, hanno ispirato le due giovani artiste.

Chi è Alessandro Cattelan/ Dalla musica alla Champions e il legame con la famiglia

“Per noi questo è già un piccolissimo traguardo. Più che come un punto di arrivo, lo consideriamo un punto di partenza e siamo onorate di portare su un palco così importante un genere che, molto spesso, è considerato di nicchia, ovvero l’R&B. Siamo davvero contente che sia arrivato e che sia piaciuto, perché per noi è davvero una grandissima soddisfazione”, le parole delle due giovani artiste a All Music Italia.

Alessandro Cattelan co-conduttore di Sanremo 2025/ L'annuncio di Carlo Conti: "Tieniti libero per la finale"

Fiamma, analisi del testo Synergy Sanremo Giovani 2024

Fiamma è un brano dalla forte impronta R&B che parla d’amore. Analizzando il testo, si scopre che il brano “Fiamma” di Synergy parla di una connessione intensa e profonda che può nascere tra due persone che scelgono di stare insieme. È un brano profondo che racconta quanto sia importante avere un rapporto in cui ognuna delle parti coinvolte si sente completata e rafforzata dalla presenza dell’altra.

“Stammi vicino se mi vedi. Dammi la voce se mi senti. Come una fiamma risplendi. E fammi respirare ancora bene. Stammi vicino se mi vedi. Dammi la voce se mi senti. Come una fiamma risplendi. E ti accendi ancora”, canta il duo Synrgye aggiungendo quanto sia importante in un rapporto di coppia completarsi a vicenda al punto che, di fronte ad una persona che “vede tutto nero” c’è l’altra parte che, invece, “vede tutto oro”.

Chi è Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan: le figlie Nina e Olivia/ “L’ho obbligato a sposarmi…”

Testo “Synergy” di Fiamma

Non aspettarti proprio nulla da me

Non mi aspetterò più nulla da te

Luce in questo buio

Nella mia testa come te nessuno

Fa caldo ma non troppo

E cado a peso morto

Su discorsi che ti sfiorano di più

Poi perdi il controllo se mi accorgo quanto mi fai stare bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora

Tu vedi nero

Io vedo oro

Tu gli occhi al cielo

Mi vedi dentro

Voliam più in alto certe sere

Ci stiamo accanto quando sento affine il tuo dolore

Così difficile stare insieme

Tu sei acqua ma non ho più sete

Vado in panico da paranoie

Confondi i pianti con le gioie

Bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora

Vivi di sensazioni

Ascolti l’emozioni

Parlano da sole

Quando non sei con me

Vorrei vedessi il meglio di me

Ora sono pronta a correre verso di te

Bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E fammi respirare ancora bene

Stammi vicino se mi vedi

Dammi la voce se mi senti

Come una fiamma risplendi

E ti accendi ancora