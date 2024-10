Titty sbotta contro Antonio a Temptation Island 2024: “È stato cattivo, mi ha umiliato”

È tempo della coppia formata da Titty e Antonio a Temptation Island 2024 i due avrebbero dovuto sposarsi ma nel reality di Canale5, invece, Antonio si è invaghito della single Saretta fino a dichiararsi apertamente per poi prendere un due di picche. Cos’è successo tra Titty e Antonio un mese dopo Temptation Island 2024? I due non sono tornati insieme. La prima a parlare è Titty: “È stato cattivo non meritavo di essere trattata così. Lui è entrato lì dentro non per ricucire il rapporto ma per lasciarmi.” Ed a proposito del matrimonio ha rivelato che le fa ancora male ma che se tornasse indietro lo getterebbe nuovamente nel fuoco: “Non aveva più senso lo rifarei”.

È un fiume in piena Titty contro Antonio che poi rivela: “Cosa l’ha deluso più di tutti? “Le cattiverie che ha detto.” Durante la chiacchierata con Filippo Bisciglia ha poi aggiunto: “Cosa provo per Antonio? Indifferente non è perché ha fatto della mia vita per tre anni però per come si è cmportato non ci tornerai mai indietro. Cosa mi auguro per me stessa? Di avere tanta forza ed un domani di incontrare una persona che mi ami come l’ho amato io.” “Ritornare con lui? Assolutamente no, per come si è comportato mi ha umiliato e detto troppe cattiverie.”

Antonio scoppia a piangere dopo Temptation Island 2024: “A Titty sarò sempre grato perché mi ha aiutato”

Filippo Bisciglia va a parlare con Antonio che subito premette: “Come mi sento? Bene non mi manca per niente.” Sulla fine con Titty ha confessato scoppiando a piangere: “Non siamo compatibili come coppia io a lei posso volerle solo bene. Mi ha fatto riavvicinare alla mia famiglia perché io mi stavo allontanando e mi ha fatto riavvicinare ma come coppia non va bene. Stiamo meglio separati ed io non la voglio far soffrire più”. Invece sul rapporto con la single Saretta ha confessato: “Lo rivista ma l’ho solo ringraziata, è difficile sostituire Titty e fuori da qua voglio stare da solo.”