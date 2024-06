Tony Effe: ha una fidanzata?/ Dal grande successo di “Sesso e samba” al flirt con Giulia de Lellis

Tony Effe è ai vertici di tutte le classifiche di vendita e radiofoniche con “Sesso e samba“, super hit dell’estate in duetto con Gaia. Un successo enorme che lo stesso artista ha spiegato così: “è l’incontro di due mondi diversi, che è sempre una buona cosa”. Canzone dopo canzone il cantante, tra i fondatori della Dark Polo Gang, è diventato uno degli artisti di maggior successo nel panorama musicale italiano conquistando dischi d’oro e platino.

Nicolò Rapisarda, questo il suo vero nome, è nato a Roma in una famiglia benestante come ha raccontato in un’intervista rilasciata alla stampa: “mio padre fa l’orafo da quando c’ha quattordici anni, mentre mia madre faceva tipo la cameriera in hotel”. Cresciuto nella Roma bene, Tony sin da ragazzino si è rimboccato le maniche nonostante la paghetta da 150 euro a settimana del papà: “la mia rivalsa con la musica è stata economica, magari non abitavo nelle case popolari, ma in una casa da 90 metri quadri, ma mi sentivo inferiore quando andavo a casa del figlio di X che aveva la casa con la piscina a Capalbio”.

Tony Effe e Giulia De Lellis sono la coppia dell’estate 2024?

Non solo il re dell’estate musicale, Tony Effe è anche protagonista del gossip per via di una serie di indiscrezioni che lo vorrebbero prima “impegnato” in una frequentazione con Chiara Ferragni e poi con Giulia De Lellis! Il rapper è stato paparazzato in questi giorni con la De Lellis a Napoli in occasione del concerto di Geolier e poco dopo i due sono stati sorpresi al ristorante Cicciotto a Marechiaro.

Il settimanale Chi ha lanciato la bomba scrivendo: “la sintonia tra i due è evidente, tra sorrisi complici soprattutto di Giulia, molto sexy in pantaloni cargo e minitop che le copre appena il seno. Poi, verso le due del mattino, si allontanano insieme dal locale, mentre alcuni fan riconoscono il rapper e gli chiedono selfie. È nata una nuova coppia?”.

