Come finisce Top Gun: Maverick? Questa è una delle domande più frequenti che si pongono i fan, curiosi di sapere cosa succede alla conclusione della famosa pellicola di Joseph Kosinski. Nel 2022, Top Gun: Maverick è stato forse il film più atteso dell’anno soprattutto perchè ha rappresentato il grande ritorno del celebre Top Gun uscito nelle sale per la prima volta nel lontano 1986. Anche nel sequel, Tom Cruise ha preso parte al cast facendo sognare il pubblico esattamente come negli anni ’80.

Dopo oltre 30 anni dalla prima uscita, Top Gun: Maverick torna in grande stile con una trama intricatissima. “Maverick”, ovvero Pete Mitchell svolge la professione di pilota ma soffre per non essere diventato ammiraglio. “Iceman” è il sui rivale per eccellenza, nonchè il comandante della Flotta statunitense. Da qui si creeranno una serie di dinamiche appassionanti, con un addestramento difficilissimo per una missione pericolosa. Ma è la fine che lascia col fiato sospeso: un combattimento avvincente di Maverick e Rooster (interpretato da Miles Teller). I due cercano disperatamente di rubare un F-14 Tomcat al fine di completare la missione.

Top Gun: Maverick, un finale disteso: sboccia l’amore per il protagonista

Durante il finale di Top Gun: Maverick, Rooster viene sconfitto, ma la missione va avanti comunque. Con un aereo dalle dubbie prestazioni, i due sconfiggono due Sukhoi Su-57, ovvero i caccia nemici. Qui arriva il colpo di scena: si trovano di fronte ad un terzo nemico inaspettato e sono quasi spacciati, finchè non interviene Hangman, uscito dalla portaerei per salvarli. Ed è così che tutti gli aerei vengono tratti in salvo e tornano alla nave. La fine di Top Gun: Maverick vede anche Rooster, che, grato per quanto successo durate la battaglia, decide di aiutare Maverick nell’officina.

Alla fine, si vedono Penny e Maverick che volano verso il cielo con un bellissimo P-51 Mustang. Tra i due scoppia la passione e il finale di Top Gun: Maverick lascia intendere che inizierà una splendida storia d’amore. Dopo tante peripezie, la conclusione della pellicola vede una “distensione degli animi”, con tanta pace dopo la tempesta. Insomma, Top Gun: Maverick è un vero e proprio capolavoro che ha reso il sequel del film originale degno di essere chiamato tale.