Tradimento anticipazioni turche, Guzide e Tarik fanno una scoperta choc su Oylum: non è figlia loro

Continuano i retroscena ed i colpi di scena nella dizi turca trasmessa nella domenica sera di Canale5, stando infatti a Tradimento anticipazioni turche nelle prossime puntate verrà fuori un segreto sconcertante sulla giovane che spiazzerà e non poco i suoi genitori. Tutto avrà inizio quando Oylum si sottoporrà ad un test del DNA nell’ambito del procedimento giudiziario a suo carico, ed i risultati saranno sorprendenti: Oylum non è figlia biologica di Guzide e Tarik e tale scoperta getterà nello sconforto il giudice e l’ex marito.

Per il momento non scendono troppo nei dettagli le anticipazioni turche di Tradimento e non svelano altri informazioni. Quel che è certo è che consultando i risultati del test del DNA, l medico si troverà molto in imbarazzo nel dover comunicare alla coppia che le incongruenze genetiche tra loro e la figlia sono talmente tante che non possono avere legami di parentela. L’ipotesi più probabile è che la piccola sia stata scambiata in culla. Dunque si scoprirà che Oylum non è la figlia biologica di Guzide e Tarik, come reagiranno? L’uomo cercherà in un primo momento di reagire con calma mentre la giudice sarà presa dalla disperazione sin da subito.

Anticipazioni Tradimento, Oylum non è la figlia di Guzide e Tarik!

Tradimento anticipazioni turche svela che Guzide e Tarik saranno distrutti dalla scoperta su Oylum, se lei non è la loro vera figlia che fine ha fatto quest’ultima? Per Oylum non sarà l’unica brutta notizia, le anticipazioni svelano che ci sarà una morte spiazzante: Tolga verrà ucciso dalla moglie Selin. Quest’ultima dopo aver scoperto il tradimento del marito imbraccerà il fucile e farà fuoco e non lascerà scampo al ragazzo che morirà poco dopo. Tale notizia getterà nello sconforto Oylum disperata si sentirà anche in colpa per quanto accaduto ed ogni giorno si recherà alla tomba del giovane. Non mancheranno, quindi, gli intrecci spiazzante nelle prossime puntate di Tradimento in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata su Canale5.